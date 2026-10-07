Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Tái cấu trúc 100% thủ tục hành chính theo danh mục dựa trên dữ liệu

Theo Bộ Tư pháp, trong tháng 9 và quý III/2026, các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính thường xuyên, dài hạn tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản.

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cơ bản được duy trì liên tục, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cùng với đó, các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, triển khai các nhiệm vụ về thủ tục hành chính trong Kế hoạch hành động 100 ngày thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời nhân rộng các sáng kiến, mô hình mới nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Đáng chú ý, trong quý III/2026, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tiếp tục cắt giảm 188 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 225 thủ tục hành chính và cắt giảm 39 đăng ký kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật được trình ban hành theo chương trình xây dựng pháp luật. Kết quả này được thực hiện bên cạnh các phương án đơn giản hóa đã triển khai tại 11 nghị quyết chuyên đề theo Kết luận số 18-KL/TW.

Công tác kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng pháp luật cũng được chú trọng. Các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá tác động đối với 1.005 thủ tục hành chính, thẩm định 916 thủ tục hành chính tại 116 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời ban hành 144 quyết định công bố 1.098 thủ tục hành chính.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ, đến tháng 9/2026, tổng số thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công bố lũy kế là 1.191 thủ tục. Các bộ, cơ quan đã ban hành văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 792 thủ tục, đạt 66,5%. Tại địa phương, tỷ lệ này đạt 77,21%, với 732/948 thủ tục hành chính nội bộ được thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

Một điểm đáng chú ý khác là kết quảcắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Toàn bộ 774/774 thủ tục hành chính thuộc Phụ lục I Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP đã được tái cấu trúc, đạt 100%. Ngoài ra, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Y tế đã rà soát, công bố, tái cấu trúc thêm 77 thủ tục hành chính ngoài danh mục, có sử dụng thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu đã được công bố.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính còn thấp

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục.

Đáng lưu ý, việc công khai, minh bạch quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia còn hạn chế. Có 47,7% hồ sơ thủ tục hành chính chưa được đồng bộ, công khai, minh bạch quá trình tiếp nhận, giải quyết. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ quá hạn tại một số bộ còn kéo dài nhiều tháng, chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Cùng với đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính còn thấp, nhất là ở các bộ, ngành. Đối với cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, việc công bố, công khai thông tin từ các cơ sở dữ liệu có thể thay thế thành phần hồ sơ, giấy tờ vẫn chưa kịp thời. Đến nay mới có 39/70 cơ sở dữ liệu hoàn thành việc này, đạt 55,7%...

Chuyển mạnh từ “cắt giảm” sang phục vụ thực chất

Thời gian tới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, thông suốt các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất là 11 Nghị quyết của Chính phủ về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Mục tiêu cuối cùng là để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất kết quả cải cách.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. (Ảnh: TL)

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung rà soát, xử lý kịp thời những “điểm nghẽn” trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm hoạt động thông suốt, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ về thủ tục hành chính trong Kế hoạch hành động 100 ngày thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Việc hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, vận hành hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính cũng cần được đặt trong trọng tâm cải cách.

Bộ Tư pháp cũng kiến nghị 11 bộ, cơ quan ngang bộ và 24 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương triển khai Nghị quyết số 258/NQ-CP; kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu đề xuất chính sách, xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, không để phát sinh thêm những thủ tục, yêu cầu không cần thiết.

Đặc biệt, các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để bảo đảm kết quả cắt giảm, phân quyền, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027. Đây là điều kiện quan trọng để những kết quả cải cách được duy trì ổn định, lâu dài.

Cùng với hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, cần đồng bộ trạng thái hồ sơ đầy đủ, chính xác, theo thời gian thực; mở rộng sử dụng dữ liệu đã có để thay thế giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã quản lý; chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cấu hình đầy đủ thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đối với các nhóm thủ tục hành chính có tần suất cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, các cơ quan cần hoàn thiện quy trình điện tử, eForm, phương án khai thác, kết nối và tái sử dụng dữ liệu, tổ chức kiểm thử theo phương án được phê duyệt, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/11/2026 theo Kế hoạch hành động 100 ngày thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.