Cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết; đồng thời nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa, kiểm soát thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường số; bảo đảm nguyên tắc “người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần”, tăng cường tái sử dụng dữ liệu và quản trị dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Cổng dịch vụ công quốc gia được khai thác, sử dụng hiệu quả, hướng tới trở thành “một cửa số” trong cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu trên, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa và kiểm soát quy định thủ tục hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; phân cấp, ủy quyền gắn với nâng cao năng lực thực thi; đổi mới phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh truyền thông và huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện.