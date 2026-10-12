Cải cách thủ tục hàng không: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đẩy mạnh số hóa

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro an toàn hàng không là những nhiệm vụ trọng tâm Cục Hàng không Việt Nam đặt ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Ngành hàng không hướng tới giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường số, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro an toàn hàng không (ảnh minh hoạ).

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chính phủ thành những nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam. Đồng thời, văn bản xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm việc triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đạt hiệu quả thực chất.

Theo kế hoạch, Cục Hàng không Việt Nam xác định mục tiêu đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các thủ tục và điều kiện kinh doanh.

Đáng chú ý, phương thức quản lý sẽ từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro an toàn hàng không, đồng thời tăng cường kiểm soát trong quá trình thực hiện. Định hướng này nhằm giảm gánh nặng tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và an toàn trong lĩnh vực hàng không.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, gắn với nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026-2030.

Một trong những mục tiêu cụ thể được Cục Hàng không Việt Nam đặt ra là đến năm 2027, toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Cùng với đó, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, trừ các trường hợp thực hiện theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đủ điều kiện cũng sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử.

Đối với hoạt động của doanh nghiệp, kế hoạch đặt mục tiêu 100% chế độ báo cáo đủ điều kiện được thực hiện bằng phương thức điện tử. Đặc biệt, toàn bộ thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

Việc thực hiện các mục tiêu này được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã có, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý.

Quản trị trên nền tảng dữ liệu, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Hướng tới năm 2030, Cục Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ hơn phương thức chỉ đạo, điều hành và đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, hoạt động quản lý sẽ dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức.

Trong lĩnh vực hàng không, kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu không phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết thuộc phạm vi quản lý.

Cơ chế rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng sẽ được đổi mới toàn diện theo hướng dựa trên dữ liệu và quản lý theo vòng đời sự kiện của người dân, doanh nghiệp. Quá trình số hóa, kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai hoàn toàn trên môi trường số, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, tăng cường tái sử dụng dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị.

Một mục tiêu đáng chú ý khác là cung cấp chủ động 100% dịch vụ công khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số. Đồng thời, toàn bộ phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính phải được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn quy định.

Để đo lường chất lượng phục vụ, Cục Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%.

Với các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2027-2030, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Cục Hàng không Việt Nam hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, vận hành dựa trên dữ liệu, đồng thời giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.