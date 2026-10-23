Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị “Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”. (Ảnh: CTV)

Cắt giảm tối thiểu 50% chi phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan năm 2026 với chủ đề “Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển” vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Được tổ chức thường niên từ năm 2008 đến nay, sự kiện đã trở thành một kênh thông tin quan trọng để Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan chủ động cung cấp, phổ biến chính sách tài chính. Đồng thời tiếp nhận phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp và phối hợp nghiên cứu, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, hải quan theo hướng minh bạch, khả thi, sát thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Điểm mới của kỳ đối thoại năm 2026 là tính chủ động, thực chất và liên tục. Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên đối thoại trực tiếp, trước khi diễn ra Hội nghị, ngành thuế và hải quan đã triển khai chương trình hỏi đáp trực tuyến trên Trang thông tin điện tử, thu hút gần 40.000 lượt truy cập, tiếp nhận và xử lý hơn 100 nhóm câu hỏi trọng tâm.

Thông tin tại hội nghị cho biết Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đứng thứ hai về viện trợ phát triển (ODA) và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, các vấn đề liên quan đến chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan luôn nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp Hàn Quốc. Về phía Bộ Tài chính luôn quan tâm, hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình đưa chính sách vào cuộc sống.

Trong thực tiễn, quá trình hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế, hải quan thời gian qua luôn đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Theo đó, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan theo hướng hiện đại, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Trong đó, đột phá về chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính được coi là chìa khóa then chốt.

Quang cảnh Hội nghị “Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”. (Ảnh: CTV)

Đơn cử, ngành thuế đã hoàn thành mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% chi phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trong lĩnh vực hải quan, 11 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ; 14 điều kiện kinh doanh và 2 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được cắt giảm.

Để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, ngành thuế đã triển khai chuyển đổi số trong chính sách, phương thức và quy trình quản lý; hiện đại hóa dịch vụ thuế điện tử, phát triển các kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải đáp chính sách.

Về phía ngành hải quan đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thí điểm mô hình thông quan tập trung, đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thuế tối thiểu toàn cầu và hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra đối với các trường hợp có rủi ro cao về giá giao dịch liên kết trên cơ sở dữ liệu tập trung và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa nguồn lực cho doanh nghiệp

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ông Koo Bon Kyung, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) nhấn mạnh: Việc triển khai hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống thông quan tự động, duy trì đối thoại thường niên và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là những giải pháp góp phần nâng cao tính minh bạch, tốc độ xử lý thủ tục và giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, ưu đãi có ý nghĩa thiết thực nhất mà doanh nghiệp cảm nhận được trong hoạt động thực tế không chỉ đơn thuần là giảm thuế mà còn là một môi trường kinh doanh tiên tiến, nơi công nghệ và vốn đầu tư được bảo vệ an toàn, đồng thời tính minh bạch và khả năng dự đoán trong thực thi các thủ tục hành chính được bảo đảm.

Từ thực tiễn hoạt động đầu tư tại Việt Nam, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng nêu các kiến nghị liên quan đến tính rõ ràng, thống nhất của chính sách ưu đãi đầu tư; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ; đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng; thống nhất cách áp dụng quy định về thuế, xác định trị giá hải quan và mã số hàng hóa.

Trước những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, xử lý kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp, hướng tới môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi. Bộ Tài chính đồng thời mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về thuế, hải quan.