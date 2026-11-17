Chỉ số đồng USD tăng 0,1% lên 103,50, đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025; Nikkei 225 giảm 1,1% xuống còn 58.998,39 điểm; vàng giao dịch quanh mức thấp nhất trong hơn một năm, khoảng 3.856,52 USD/oz... là một số diễn biến tài chính tiền tệ quốc tế đáng chú ý trong sáng 17/11.