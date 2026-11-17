Cải cách thể chế giữ vai trò nền tảng trong tiến trình cải cách hành chính | Cải cách hành chính | 17/11/2026
Trong tổng thể chương trình cải cách hành chính, cải cách thể chế giữ vai trò nền tảng, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới phương thức quản lý, tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền. Trọng tâm không chỉ là tháo gỡ những quy định chồng chéo, bất cập, mà còn phải bảo đảm pháp luật được thực thi thống nhất, hiệu quả; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy kết quả thực thi làm thước đo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cai-cach-the-che-giu-vai-tro-nen-tang-trong-tien-trinh-cai-cach-hanh-chinh-cai-cach-hanh-chinh-17-11-2026-246261117131849871.htm