Cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, cảnh báo để phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng đổi mới phương thức quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý khai báo, cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH. Đến nay, đơn vị đã gửi phiếu thu thập thông tin đến 39.957/41.331 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, đạt 96,7%. Trong đó, có 6.160/7.505 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và 33.797/33.826 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã.

Cùng với cập nhật dữ liệu, đơn vị phối hợp với Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp GEIC triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, thường xuyên rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, 578 cơ sở đã được lắp đặt thiết bị, góp phần nâng cao khả năng truyền tải thông tin báo cháy, phục vụ công tác theo dõi, quản lý và xử lý tình huống.

Song song với chuyển đổi số, đơn vị chú trọng cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện. 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, giải quyết thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Việc phân công cán bộ xử lý hồ sơ được thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết.

Đối với các thủ tục như thẩm định thiết kế về PCCC, xử lý hồ sơ điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công đối với các công trình thuộc trường hợp quy định và cấp phép lưu thông phương tiện PCCC và CNCH, đơn vị chú trọng hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu, hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhiều lần. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%.

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động nghiên cứu, áp dụng cơ chế “Luồng xanh” đối với một số TTHC trọng tâm, trong đó có thủ tục thẩm định thiết kế về PCCC. Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của các dự án trọng điểm, công trình công cộng và cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị tổ chức rà soát, ưu tiên xử lý, phấn đấu rút ngắn từ 30 - 50% thời gian giải quyết so với thời hạn luật định.

Cùng với đó, cán bộ chuyên môn được phân công trực tiếp hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế, các giải pháp ngăn cháy, khoảng cách an toàn và hệ thống PCCC ngay từ giai đoạn lập dự án. Cách làm này giúp các tổ chức, doanh nghiệp chủ động khắc phục thiếu sót, hạn chế việc điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời bảo đảm yêu cầu an toàn PCCC ngay từ khâu thiết kế, xây dựng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh thực tập phương án chữa cháy và sự cố hóa chất tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Thượng tá Phùng Đức Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, thời gian tới, đơn vị xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết TTHC, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành; hướng tới thực hiện nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trên hệ thống dữ liệu theo quy định.

Đơn vị cũng sẽ thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc đơn giản hóa những thủ tục, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật không còn phù hợp; tiếp tục tối ưu hóa quy trình thẩm định thiết kế, nâng cao chất lượng hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an toàn PCCC và CNCH.

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo chất lượng phục vụ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại. Mỗi thủ tục được giải quyết nhanh chóng, mỗi vướng mắc được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.