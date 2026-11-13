Cải cách hành chính trong Đảng: Đổi mới từ việc hằng ngày, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 13/11, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc và một số đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về cách thức triển khai Quyết định số 495 theo hướng tạo chuyển biến thực chất ngay từ cơ sở.

Đổi mới từ công việc hằng ngày

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan đảng là nâng cao chất lượng vận hành, khắc phục những bất cập về quy trình xử lý công việc, chế độ báo cáo, phối hợp và chia sẻ dữ liệu. Thực tế cho thấy, những khâu trung gian, thông tin trùng lặp, nhiệm vụ chưa rõ đầu mối và trách nhiệm đều có thể làm chậm tiến độ, ảnh hưởng chất lượng tham mưu và thời gian cán bộ dành cho cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Giải quyết bài toán này, Quyết định số 495-QĐ/TW ngày 20/10/2026 của Ban Bí thư về Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030 đã xác lập bước chuyển quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Thay vì dừng ở sắp xếp bộ máy, chương trình đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng vận hành, hiệu quả phối hợp và năng lực tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc với đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, cải cách hành chính phải bắt đầu từ đổi mới cách tổ chức, thực hiện những công việc hằng ngày. Từng cơ quan phải rà soát quy trình, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, giảm khâu trung gian và rút ngắn thời gian xử lý. Mỗi nhiệm vụ được giao phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người chịu trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và tiêu chí đánh giá. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Cấp tỉnh đi trước, dẫn bước địa phương

Với 166 xã, phường có bối cảnh, điều kiện khác nhau, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp tỉnh phải làm trước, thống nhất quy trình, biểu mẫu, từ đó tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở.

Các ban, cơ quan cấp tỉnh cần rà soát thủ tục, yêu cầu báo cáo do chính mình đặt ra ở cơ sở, cắt giảm các nội dung trùng lặp để cán bộ cơ sở có thêm thời gian giải quyết công việc thực tế, gần dân, sát dân hơn.

Đồng chí yêu cầu rà soát chế độ hội họp, văn bản, báo cáo; hội nghị tập trung vào nội dung cần thảo luận, quyết định, tháo gỡ. Việc theo dõi tiến độ phải thống nhất, chỉ rõ nhiệm vụ sắp đến hạn, quá hạn và đã hoàn thành trên cơ sở sản phẩm được kiểm chứng.

Trong chuyển đổi số, phải chuẩn hóa quy trình trước khi số hóa, xây dựng dữ liệu dùng chung, tận dụng nền tảng hiện có, tránh đầu tư phần mềm trùng lặp. Dữ liệu đã có cần được khai thác, sử dụng lại; ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc, kiểm chứng kết quả và bảo đảm an toàn thông tin, bí mật của Đảng.

Đối với các Ban trực thuộc Tỉnh ủy, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tập trung chuẩn hóa vị trí việc làm, làm rõ nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra để hoàn thiện kế hoạch thực hiện Quyết định số 495 của Ban Bí thư ngay trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi tiến độ, làm rõ nhiệm vụ chậm, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất xử lý; khai thác hệ thống hiện có, không phát sinh báo cáo riêng.

Thường trực Tỉnh ủy sẽ trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả cải cách hành chính dựa trên 4 thước đo cụ thể gồm: thời gian giải quyết công việc, chất lượng sản phẩm, tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn và mức giảm gánh nặng hành chính cho cơ sở.