Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Bú.

Xã Mường Bú có 29 bản, gần 5.980 hộ, trên 25.140 nhân khẩu. Với khối lượng công việc lớn và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cao, địa phương xác định ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của xã, từ đầu năm đến nay, xã Mường Bú đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng số cho 482 lượt cán bộ, công chức, viên chức; cử cán bộ dự 3 lớp tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI); tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng AI Misa iGOV ONE, khuyến khích đội ngũ công chức chủ động tự học, linh hoạt ứng dụng AI và công nghệ số vào xử lý công việc. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số tại cơ sở.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, những nỗ lực đổi mới quy trình được thể hiện qua việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Xã hiện có 394 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó 254 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 140 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 4.332 hồ sơ; trong đó, hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 97,46%, không có hồ sơ quá hạn. Toàn bộ hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp xã được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và nộp trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Bú hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính.

Cùng với việc đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trực tuyến, xã chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với các phòng, ban, Đoàn Thanh niên và Công an xã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục tại các bản, thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng. Ông Cầm Văn Anh, bản Búng Diến, chia sẻ: Do chưa thành thạo các thao tác trên điện thoại, tôi được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn tận tình khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, từ kê khai thông tin đến nộp hồ sơ trực tuyến. Nhờ được hỗ trợ cụ thể, tôi thực hiện các bước nhanh chóng, thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Không riêng ông Cầm Văn Anh, người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính đều được cán bộ Trung tâm nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ thao tác kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến nhanh chóng và thuận lợi. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính tại Mường Bú vẫn gặp không ít khó khăn do thiếu nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng viễn thông còn hạn chế. Trên địa bàn xã vẫn còn các điểm “lõm sóng” như tại các bản Pá Xúm, Hồng Hin, Pá Tong, Buôi và Chom Cọ, gây trở ngại trong việc tiếp cận dịch vụ số của người dân.

Ông Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBND xã Mường Bú, cho biết: Trước thực tế đó, xã Mường Bú tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông rà soát, tối ưu hệ thống trạm phát sóng; nâng cấp trang thiết bị, cải thiện điều kiện truy cập internet; chú trọng nâng cao kỹ năng số cho người dân, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức và sự đồng hành của người dân, xã Mường Bú đang từng bước tháo gỡ những khó khăn trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.