Cải cách chính sách thuế, hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc đối với phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thu ngân sách nhà nước. Ông nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu. Chính sách, thủ tục hành chính thuế, hải quan luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Bộ Tài chính luôn quan tâm, hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, xem đây là một nội dung quan trọng trong quá trình đưa chính sách vào cuộc sống.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các Luật Thuế, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế, hải quan và chính sách thuế, trong đó tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan. Ngành Thuế triển khai chuyển đổi số trong chính sách, phương thức và quy trình quản lý; hiện đại hóa dịch vụ thuế điện tử, phát triển các kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải đáp chính sách. Ngành Hải quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thử nghiệm Chatbot AI hỗ trợ doanh nghiệp, thí điểm mô hình thông quan tập trung, đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Hội nghị là một trong những kênh để Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan chủ động cung cấp, phổ biến chính sách, tiếp nhận phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp và phối hợp nghiên cứu, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; qua đó tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, hải quan theo hướng minh bạch, khả thi, sát thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Ngành Thuế đã hoàn thành mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% chi phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trong lĩnh vực hải quan, 11 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ; 14 điều kiện kinh doanh và 2 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được cắt giảm.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thuế tối thiểu toàn cầu và hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra đối với các trường hợp có rủi ro cao về giá giao dịch liên kết trên cơ sở dữ liệu tập trung và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, xử lý kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp, hướng tới môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi. Bộ Tài chính đồng thời mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về thuế, hải quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BTC

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh: “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành, lắng nghe, xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp”.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lee Mi Yon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, với tư cách là Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam, Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng thứ nhất về tổng vốn đầu tư lũy kế, đứng thứ hai về viện trợ phát triển (ODA) và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Theo Đại sứ, trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện chu đáo và không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng của Việt Nam, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có thể triển khai hoạt động đầu tư tích cực trong một môi trường ổn định. Đại sứ đánh giá, Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan là sự kiện có bề dày lịch sử, được duy trì định kỳ từ năm 2008 đến nay. Ý nghĩa của Hội nghị là vô cùng to lớn khi trong suốt thời gian qua, nhiều vấn đề vướng mắc về thuế đã được đưa ra thảo luận thẳng thắn và nhiều nội dung đã thực sự được cụ thể hóa thành các chính sách trong thực tế. Đây là cơ hội tốt để chia sẻ về định hướng chính sách và là kênh trao đổi hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, tạo không gian để các bên lắng nghe, trao đổi thẳng thắn và tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Ông Koo Bon Kyung, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc triển khai hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống thông quan tự động, duy trì đối thoại thường niên và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được đánh giá là những giải pháp góp phần nâng cao tính minh bạch, tốc độ xử lý thủ tục và giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp.

Đại diện KOTRA cho rằng: “Ưu đãi có ý nghĩa thiết thực nhất mà doanh nghiệp cảm nhận được trong hoạt động thực tế không chỉ đơn thuần là giảm thuế, mà còn là một môi trường kinh doanh tiên tiến, nơi công nghệ và vốn đầu tư được bảo vệ an toàn, đồng thời tính minh bạch và khả năng dự đoán trong thực thi các thủ tục hành chính được bảo đảm”.

Từ thực tiễn hoạt động, phía doanh nghiệp Hàn Quốc cũng nêu các kiến nghị liên quan đến tính rõ ràng, thống nhất của chính sách ưu đãi đầu tư; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ; đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng; thống nhất cách áp dụng quy định về thuế, xác định trị giá hải quan và mã số hàng hóa. Đây là những nội dung được trao đổi tại Hội nghị để các cơ quan chức năng tiếp nhận, nghiên cứu theo thẩm quyền.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.