Cuối năm, điện thoại của mỗi người gần như không lúc nào ngừng rung. Thông báo giảm giá, đếm ngược giờ vàng, ưu đãi độc quyền, chỉ còn vài suất cuối. Cả một guồng máy tiếp thị tinh vi được vận hành để tạo ra cảm giác nếu không mua ngay bây giờ, bạn sẽ bỏ lỡ. Mùa mua sắm cuối năm là thời điểm sôi động nhất của ngành bán lẻ, và cũng là lúc người tiêu dùng cần tỉnh táo nhất, bởi không phải mọi lời chào giảm giá đều là món hời thật sự.

Nghệ thuật kích thích mua sắm đã được nâng lên thành khoa học. Những con số giảm giá sâu được đặt cạnh mức giá gốc cao chót vót để tạo cảm giác tiết kiệm lớn. Đồng hồ đếm ngược chạy trên màn hình để đánh vào nỗi sợ bỏ lỡ. Dòng chữ chỉ còn vài sản phẩm khơi dậy tâm lý khan hiếm. Những cú hích nhỏ ấy, cộng lại, khiến người ta chốt đơn trong vài giây mà quên mất câu hỏi quan trọng nhất: mình có thật sự cần món này không.

Không có gì sai khi doanh nghiệp khuyến mãi để bán hàng, và cũng có những chương trình giảm giá thật, mang lại lợi ích thật cho người mua. Vấn đề nằm ở ranh giới mong manh giữa việc tạo điều kiện để người tiêu dùng mua được thứ họ cần với giá tốt, và việc thao túng cảm xúc để họ mua những thứ vốn không cần.

Ảnh minh họa

Khi một chương trình đẩy giá gốc lên cao rồi gắn mác giảm sâu, khi sự khan hiếm là giả tạo, khi áp lực thời gian được dựng lên một cách nhân tạo, thì đó không còn là ưu đãi, mà là cái bẫy được bọc trong lớp đường ngọt.

Người chịu thiệt nhiều nhất thường là những gia đình có ngân sách eo hẹp, những người nội trợ phải cân nhắc từng khoản chi. Một vài lần sa vào khuyến mãi ảo, mua về những món ít dùng, cộng dồn lại có thể thành khoản tiền không nhỏ, đúng vào thời điểm cuối năm vốn đã nhiều thứ phải lo. Sự hối tiếc sau khi mở gói hàng và nhận ra mình không thật sự cần nó là cảm giác quen thuộc với nhiều người.

Tỉnh táo không có nghĩa là khước từ niềm vui mua sắm. Mua sắm cuối năm, sắm Tết là nét đẹp và nhu cầu chính đáng. Vấn đề là mua một cách chủ động thay vì bị dẫn dắt.

Một thói quen đơn giản mà hữu ích là lập danh sách những thứ thật sự cần trước khi lướt qua rừng khuyến mãi, và tự cho mình một khoảng dừng trước khi chốt những món không nằm trong kế hoạch. Chỉ cần vài giây tự hỏi mình có cần không, nếu không giảm giá mình có mua không, nhiều quyết định vội vàng đã có thể tránh được.

Suy cho cùng, một thị trường lành mạnh cần cả sự trung thực từ người bán lẫn sự tỉnh táo từ người mua. Doanh nghiệp làm ăn đường dài sẽ hiểu rằng lừa khách mua thứ họ không cần chỉ mang lại doanh số một lần, còn sự tin tưởng mới giữ khách ở lại. Và với mỗi người tiêu dùng, giữ được cái đầu tỉnh táo giữa mùa giảm giá chính là cách bảo vệ túi tiền và cả niềm vui mua sắm đúng nghĩa, để cuối năm là mùa của sắm sửa an lành chứ không phải mùa của những hối tiếc.