CAHN bước vào cuộc tiếp đón đại diện Nhật Bản với phong độ chưa thực sự ổn định. Sau 4 lượt trận tại AFC Champions League Elite, đội chủ nhà giành được 4 điểm với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, hiện đứng thứ 11/16 ở BXH khu vực phía Đông.

Cụ thể, ở hai lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Alexandre Polking lần lượt để thua Gamba Osaka với tỷ số 1-4 và Kashima Antlers 0-1. Tuy nhiên, CAHN đã cải thiện thành tích bằng chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port ngay trên sân khách, trước khi cầm hòa Kyoto Sanga 0-0 ở lượt trận thứ tư.

Poster trước ngày thi đấu. Ảnh: CAHN

Trận đấu giữa CAHN vs Vissel Kobe tại lượt trận thứ 5 vòng phân hạng khu vực phía Đông AFC Champions League Elite 2026/27 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng TV360.

Dù vậy, đội bóng Việt Nam vẫn còn những vấn đề cần khắc phục, đặc biệt ở khả năng duy trì sự tập trung trong phòng ngự. Thất bại 1-3 trước Johor Darul Ta'zim tại Cúp C1 Đông Nam Á hôm 19/11 vừa qua tiếp tục cho thấy những khó khăn của CAHN trong bối cảnh phải thi đấu với mật độ dày đặc trên nhiều đấu trường.

Về lực lượng, CAHN đang gặp không ít khó khăn khi một số trụ cột chưa thể thi đấu do chấn thương. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, sự trở lại của Quang Hải và Léo Artur là tín hiệu tích cực đối với đội chủ sân Hàng Đẫy.

Ở phía đối diện, Vissel Kobe đang thể hiện phong độ ấn tượng tại đấu trường châu lục. Đội bóng Nhật Bản toàn thắng cả 4 lượt trận, lần lượt đánh bại Port FC (2-1), Jeonbuk Hyundai Motors (2-0), Daejeon Hana Citizen (1-0) và Ratchaburi (3-2). Với 12 điểm tuyệt đối, Vissel Kobe hiện dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực phía Đông và là đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng.

Tuy nhiên, Vissel Kobe cũng vừa trải qua thất bại 1-2 trước Mito HollyHock tại J1 League hôm 20/11 cùng với chuỗi ba trận đấu không thắng trước đó tại đấu trường quốc nội.

Đội khách sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm như Yuya Osako, Yoshinori Muto, Daiju Sasaki, Yosuke Ideguchi và Gotoku Sakai. Trong đó, bộ ba Osako, Muto và Sasaki đóng vai trò quan trọng trên hàng công, còn Ideguchi là nhân tố đáng chú ý ở tuyến giữa.

Đây sẽ là lần đầu tiên CAHN và Vissel Kobe gặp nhau trong lịch sử. Cùng với tương quan lực lượng hiện tại, đại diện của Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tạo nên bất ngờ trong cuộc so tài tối nay.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Đô, Stefan Mauk, Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh, Quang Hải, Alan Grafite, Brayan Perea.

Vissel Kobe: Shuichi Gonda, Gotoku Sakai, Takuya Iwanami, Matheus Thuler, Diego, Yosuke Ideguchi, Yuya Kuwasaki, Yuan Iwamoto, Daiju Sasaki, Yuya Osako, Yoshinori Muto.

BXH khu vực phía Đông - AFC Champions League Elite 2026/27

Phong độ của CAHN

Phong độ của Vissel Kobe