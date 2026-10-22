CAHN và Thanh Hóa chia điểm trong trận cầu kịch tính

Bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và tinh thần quyết tâm trở lại sau thất bại ở trận derby Thủ đô cuối tuần qua, CAHN nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo sức ép lên phần sân đối phương.

Thanh Hóa chủ động phòng ngự và chờ cơ hội đáp trả. Phút 38, Thanh Hóa có cơ hội đáng kể khi Damoth đứng trước cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng không thể tận dụng thành công.

Thanh Hóa làm nên bất ngờ trên sân Hàng Đẫy trước nhà ĐKVĐ CAHN. Ảnh: Thanh Hóa FC

Sau nhiều nỗ lực tấn công, CAHN cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 43. Đình Bắc bật cao đánh đầu cận thành chính xác, đưa thầy trò HLV Alexandre Polking vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, CAHN tiếp tục duy trì sức ép và tưởng như đã nhân đôi cách biệt ở phút 54. Leo Artur có pha đi bóng và tạt bóng thuận lợi để Brayan Perea bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Hóa.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Lê Văn Đô đã việt vị trước khi dẫn đến tình huống ghi bàn. Vì vậy, pha lập công của Brayan Perea không được công nhận.

Không lâu sau đó, Thanh Hóa tận dụng sai lầm của hệ thống phòng ngự CAHN để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 60, Văn Tùng dứt điểm vào góc gần, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Sau bàn thua, CAHN đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng không thể tận dụng thành công. Phút 67, Brayan Perea có pha đánh đầu cận thành đưa bóng trúng cột dọc khung thành Thanh Hóa.

Thanh Hóa cũng có cơ hội vượt lên khi tổ chức tình huống tấn công 3 đánh 1 ở phút 65, nhưng Matheus Martins không thể dứt điểm thành công. Đến phút 87, đội khách được hưởng phạt đền sau quyết định ban đầu của trọng tài. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài thay đổi quyết định và Thanh Hóa không được hưởng penalty.

Trong những phút cuối, CAHN tiếp tục gia tăng sức ép nhưng hàng phòng ngự Thanh Hóa vẫn đứng vững. Phút 90+3, Đinh Thanh Bình có cơ hội đáng chú ý nhưng không thể che chắn bóng, để hậu vệ đội khách kịp thời phá bóng.

Chung cuộc, CAHN và Thanh Hóa hòa nhau 1-1. Kết quả này có thể khiến đội khách hài lòng, song là nỗi thất vọng dành cho nhà đương kim vô địch giải đấu. Với việc chỉ có 1 điểm, CAHN chẳng những không đòi lại được ngôi đầu bảng, mà còn có thể bị Ninh Bình FC gia tăng khoảng cách sau vòng 5 V.League 2026/27.

Đội hình xuất phát

CAHN: Nguyễn Filip, Hoàng Văn Toản, Việt Anh, Adou Minh, Văn Đô, Frans Putros, Damia Sabater, Ngọc Tín, Đình Bắc, Brayan Perea, Leo Artur.

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Hà Minh Đức, Damoth Thongkhamsavath, Di Mateo, Trọng Phú, Matheus Martins

Kết quả và lịch thi đấu vòng 5 V.League 2026/27

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