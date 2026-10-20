CAHN thua trận đầu tiên ở V-League: Dấu hiệu quá tải?

Trên sân Hàng Đẫy, CAHN hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại LPBank V-League 2026/27 khi đối đầu với Hà Nội FC. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Polking nhận thất bại 1-2, khiến họ đánh mất ngôi đầu vào tay của Ninh Bình.

Một trận thua chưa ảnh hưởng quá nhiều tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của CAHN, nhưng cũng đã cho thấy đội bóng ngành Công an đang có dấu hiệu quá tải khi đang cùng lúc tham dự 3 mặt trận, từ trong nước tới khu vực, châu lục.

Trước đó, ngày 8/10, CAHN làm khách trên sân Lion City Sailors tại Cúp CLB Đông Nam Á và giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Leo Artur. Sau trận đấu, Quang Hải và các đồng đội phải lập tức về nước để tiếp đón Kashima Antlers ở Cúp C1 châu Á. Trận đấu này kết thúc với thất bại 0-1 của đại diện Việt Nam.

CAHN đang phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Ảnh: CAHN

Ngày 18/10, CAHN tiếp tục bước vào trận derby với Hà Nội FC tại vòng 4 V-League. Thầy trò HLV Polking để thua 1-2, qua đó nhận thất bại đầu tiên tại giải quốc nội mùa này. Sau trận đấu, HLV Polking thừa nhận đội bóng của mình đang bị bào mòn thể lực khi tham dự nhiều giải đấu.

Quãng thời gian ngắn giữa các trận mà CAHN tham dự khiến việc hồi phục thể lực, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị cho đối thủ tiếp theo trở nên khó khăn hơn. Sau trận derby với Hà Nội FC, CAHN tiếp tục có cuộc tiếp đón Thanh Hóa tại V-League ngày 22/10, trước khi hành quân đến sân của Shanghai Port (Trung Quốc) ở Cúp C1 châu Á ngày 27/10, rồi trở về tiếp đón Kyoto Sanga (Nhật Bản) vào ngày 3/11.

Nhìn rộng ra, từ nay tới hết năm 2026, CAHN phải thi đấu tới 15-16 trận trên mọi đấu trường, chưa kể nhóm cầu thủ trụ cột có thể cũng đá 2 trận cho tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11. Đáng chú ý, theo lịch thi đấu, trong tháng 12 tới, CAHN thi đấu tới 7 trận trong vòng 25 ngày, trung bình hơn 3 ngày/trận bao gồm cả thời gian di chuyển.

Lịch thi đấu mang tới thách thức lớn với HLV Polking. Ảnh: S.N

V-League vẫn là mặt trận quan trọng trong mục tiêu bảo vệ vị thế của nhà vô địch, tuy nhiên đội bóng ngành Công an cũng muốn khẳng định năng lực ở cấp độ khu vực và châu lục.

Để vượt qua giai đoạn căng thẳng, HLV Polking cố gắng phát huy tối đa chiều sâu đội hình. Việc xoay tua cầu thủ có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho nhóm trụ cột, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được vấn đề về thành tích, sự thể hiện trên sân.

Hai thất bại liên tiếp trước Kashima Antlers và Hà Nội FC rõ ràng là dấu hiệu về sự quá tải, và CAHN cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định, hồi phục thể lực trong bối cảnh lịch thi đấu sẽ còn dày đặc hơn nữa thời gian tới.

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