CAHN tiếp đón Johor Darul Ta'zim (Malaysia) trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi giữa hai đội bóng có tham vọng lớn ở đấu trường khu vực.

Với lợi thế sân nhà, CAHN chủ động triển khai bóng, tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương để tìm kiếm bàn thắng.

Đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 sau tình huống phối hợp giữa Alan và Perea, khiến hậu vệ Nene bên phía Johor Darul Ta'zim lúng túng phản lưới nhà.

Sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình, tìm kiếm thêm cơ hội để gia tăng cách biệt.

Trong đó, Alan có pha dứt điểm nguy hiểm khiến bóng chạm cột dọc khung thành Johor Darul Ta'zim.

Bước vào hiệp 2, Johor Darul Ta'zim đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Filip để tìm bàn gỡ hoà.

Phút thứ 50, Arribas thoải mái tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải ngay sát mép vòng cấm chếch bên cánh trái theo hướng tấn công khiến thủ môn Nguyễn Filip dù bay người hết cỡ vẫn không thể cứu thua cho CAHN.

Bàn thắng gỡ hoà giúp đội khách có tinh thần tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của CAHN.

Phút thứ 60, từ pha phản công tốc độ, Jairo chuyền bóng cho Marcos Guilherme dứt điểm chân phải tinh tế, găm bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, nâng tỷ số lên 2-1.

Phút thứ 86, Jairo tiếp tục khéo léo đi bóng qua hai hậu vệ CAHN trước khi chuyền bóng "dọn cỗ" để Arribas dễ dàng hạ gục thủ môn Nguyễn Filip trong thế đối mặt với cú dứt điểm tinh tế bằng chân trái, nâng tỷ số lên 3-1.

Ở những phút cuối, Quang Hải có pha dứt điểm chân trái một chạm tung lưới thủ môn Zubiaurre. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định từ chối bàn thắng của Quang Hải vì cho rằng Perea đã việt vị trước đó và trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về đội khách.