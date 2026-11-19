Nhập cuộc đầy hứng khởi, CAHN nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2. Từ pha phối hợp giữa Brayan Perea và Alan, tiền đạo người Colombia đột phá vào vòng cấm, vượt qua thủ môn Zubiaurre. Trong nỗ lực lùi về cản phá, hậu vệ Nene vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp đội chủ sân Hàng Đẫy vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng sớm, CAHN tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Phút 20, Pendant Quang Vinh chọc khe thuận lợi để Alan đối mặt thủ môn của JDT, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Đến phút 30, Brayan Perea tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Zubiaurre nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

CAHN nhận thất bại trên sân nhà Hàng Đẫy. Ảnh: CAHN

Ở chiều ngược lại, JDT cũng có cơ hội đáng kể ở phút 36. Từ đường căng ngang của Medina, Thành Long phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Jairo tung cú dứt điểm kỹ thuật. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang khung thành Nguyễn Filip. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về CAHN.

Bước sang hiệp hai, đại diện Malaysia nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 50, Oscar Arribas nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút căng về góc xa, đánh bại Nguyễn Filip để quân bình tỷ số 1-1.

Bàn gỡ giúp JDT thi đấu hưng phấn hơn và hoàn tất màn ngược dòng chỉ 10 phút sau đó. Phút 60, Jairo đón đường chuyền dài bên cánh phải trước khi kiến tạo thuận lợi để Marcos Guilherme đặt lòng hiểm hóc, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.

CAHN nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Phút 72, Alan chọc khe thuận lợi để Văn Đô băng xuống đối mặt thủ môn Johor, song cú dứt điểm ở góc hẹp không thể đánh bại người gác đền đội khách.

Đến phút 85, JDT tiếp tục trừng phạt hàng phòng ngự CAHN. Marcos Guilherme bứt tốc, vượt qua Đoàn Văn Hậu trước khi kiến tạo để Oscar Arribas dứt điểm trong thế đối mặt Nguyễn Filip, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1.

Thất bại ngay trên sân nhà khiến CAHN vẫn chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận, tạm xếp thứ ba bảng B. Trong khi đó, chiến thắng trước đại diện Việt Nam giúp JDT vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Đội hình thi đấu:

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Đoàn Văn Hậu, Pendant Quang Vinh, Hoàng Văn Toản (Hà Văn Phương 64'), Thành Long, Văn Đô (Đinh Thanh Bình 90+3'), Stefan Mauk (Nguyễn Quang Hải 64'), Damia Sabater, Brayan Perea, Alan Grafite

JDT: Andoni Zubiaurre, Dani Bolt (Ager Aketxe 28'), Kevin Medina, Brad Tapp (Manuel Hidalgo 73'), Shane Lowry, Afiq Fazail, Nene (Oscar Arribas 28'), Stoichkov (Carlos Akapo 73'), Marcos Guilherme, Arif Aiman, Shahab Zahedi (Jairo 27')

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