CAHN - Thanh Hóa: Tìm lại niềm vui chiến thắng

CAHN đang có khởi đầu tương đối thuận lợi tại V.League 2026/27. Đội bóng của HLV Mano Polking toàn thắng 3 vòng đấu đầu tiên trước khi nhận thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 4. Kết quả này khiến CAHN mất vị trí dẫn đầu vào tay Ninh Bình, hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 9 điểm.

Tình thế còn khó khăn hơn cho CAHN khi họ còn phải căng sức cho hai sân chơi hàng đầu khu vực. Cụ thể, CAHN còn phải thi đấu tại AFC Champions League Elite và Giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Điều đó có nghĩa, thầy trò HLV Polking không thể tập trung toàn lực cho sân chơi quốc nội.

CAHN từng thắng Thanh Hóa ở cả 2 cuộc chạm trán tại V.League 2025/26. Ảnh: VPF

Về lực lượng, CAHN sẽ gặp nhiều khó khăn. Đoàn Văn Hậu tiếp tục không thể ra sân cho CAHN do án treo giò. Trong khi đó, nhiều trụ cột khác của đội bóng Thủ đô như Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc... đều bắt đầu có dấu hiệu quá tải do phải cày ải liên tục trên cả 3 mặt trận.

Bởi vậy, HLV Polking có thể phải xoay tua đội hình ở trận đấu này, trong đó buộc phải tận dụng tối đa dàn ngoại binh chất lượng như Alan Grafite, Leo Artur, Stefan Mauk và Frans Putros.

Về phía bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa giành đang có được 6 điểm và đứng giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên, điều đáng nói là họ để thua Nam Định với tỷ số 0-2 trên sân nhà ở vòng 4. Trước đó, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có được 2 chiến thắng trước SHB Đà Nẵng và Hải Phòng, bên cạnh thất bại trước Ninh Bình.

Thành tích đối đầu gần đây giữa hai CLB đang nghiêng về phía đội chủ nhà, trong đó CAHN từng toàn thắng cả lượt chạm trán mùa trước. Cụ thể, CAHN đã đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 3-1 tại vòng 10. Sau đó ở giai đoạn lượt về, CAHN tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ này trên sân Hàng Đẫy.

Bởi vậy, cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy lần này sẽ là dịp để CAHN sớm vực lại phong độ và tinh thần sau thất bại ở trận derby Thủ đô. Cùng với ưu thế sân nhà và vẫn được đánh giá cao hơn về thực lực, đội bóng của HLV Polking rất có thể sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng vào tối nay.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Toản, Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Văn Đô, Frans Putros, Quang Hải, Stefan Mauk, Thành Long, Leo Artur, Alan.

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Damoth Thongkhamsavath, Di Mateo, Saliou Guindo, Matheus.

BXH V.League 2026/27

Lịch thi đấu vòng 5 V.League 2026/27

Thành tích đối đầu hai đội

Thành tích gần đây của CAHN

Thành tích gần đây của Thanh Hóa