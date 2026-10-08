CAHN thắng tối thiểu Lion City Sailors trên đất Singapore

Ảnh: Lion City Sailors.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động tổ chức tấn công nhưng chưa tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 10, Leonardo Artur dứt điểm chệch cột dọc sau đường chuyền của Perea. 7 phút sau, cầu thủ này tiếp tục thử tài thủ môn đội chủ nhà bằng cú sút căng nhưng không thành công.

Lion City Sailors cũng có những tình huống đáp trả. Phút 25, Haag sút phạt đưa bóng đi sát cột dọc khung thành CAHN. Đến phút 33, Filip Nguyễn cản phá cú dứt điểm của Phaeton, trước khi trọng tài xác định cầu thủ đội chủ nhà việt vị.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 45+1. Từ pha giật gót tinh tế của Perea, Leonardo Artur ghi bàn mở tỷ số, giúp CAHN dẫn 1-0 khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Lion City Sailors đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 57, CAHN đưa Quang Hải, Thành Long và Đình Bắc vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.

Đội khách có thêm cơ hội ở phút 61 nhưng Quang Vinh không thắng được thủ môn Aznar. Trong khi đó, Ramselaar bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở phút 77 khi sút bóng vọt xà ngang.

Đáng chú ý, phút 90+6, Rasaq dứt điểm ra ngoài trước khung thành bỏ trống, bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số cho Lion City Sailors.

Chung cuộc, CAHN bảo toàn chiến thắng 1-0 trước đại diện Singapore.

Diễn biến trận đấu:

HẾT GIỜ!!! Trận đấu kết thúc. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Lion City Sailors 0-1 CAHN.

90+6'

KHÔNG VÀO!!! Datkovic nỗ lực chuyền bóng trong vòng cấm xuyên qua tầm với của Filip Nguyễn băng ra khép góc nhưng trước khung thành bỏ trống, Rasaq lại dứt điểm ra ngoài.

90+4'

Đình Bắc dính chấn thương, được bác sĩ đưa ra khỏi sân để chăm sóc.

90+4'

KHÔNG VÀO!!! Thành Long dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

90'

Hiệp hai của trận đấu có 4 phút bù giờ.

86'

CƠ HỘI!!! Đình Bắc nhận bóng trong vòng cấm, khống chế 1 nhịp và quyết định sút ngay, tiếc là bóng đi thiếu chính xác.

82'

Lion City Sailors liên tục hãm thành nhưng hàng phòng ngự CAHN vẫn chơi chắc chắn, không để đối phương tung ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm.

77'

KHÔNG VÀO!!! Suýt chút Lion City Sailors đã san bằng cách biệt. Fandi đánh đầu trả bóng để Ramselaar khống chế một nhịp trong vòng cấm, sau đó tung ra cú sút ngay, bóng đi vọt xà ngang khung thành CAHN đầy nguy hiểm.

Ảnh: Lion City Sailors

71'

Đội chủ nhà lập tức có màn đáp trả. Nakamura di chuyển vào vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng Đoàn Văn Hậu đã kịp thời chắn bóng đi hết đường biên ngang.

70'

Đình Bắc sút xa, tuy nhiên, 1 cầu thủ của Lion City Sailors đã chắn bóng thành công.

66'

KHÔNG VÀO!!! Stewart băng lên ở cánh phải rồi tạt bóng để Song Ui-yong băng vào dứt điểm một chạm, bóng đi chệch khung thành CAHN.

61'

KHÔNG VÀO!!! Quang Vinh thoát xuống rồi tung ra pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Aznar đã kịp thời băng ra cản phá cứu thua cho Lion City Sailors.

Ảnh: Lion City Sailors

60'

Tiền đạo Đình Bắc vừa vào sân đã mang đến cơ hội cho Leo Artur nhưng ở góc hẹp, cầu thủ này không thể đánh bại thủ thành chủ nhà. Bóng bật ra và Mauk ập vào đá bồi đưa bóng lên khán đài.

57'

CAHN có liên tiếp 3 sự thay đổi người; Quang Hải, Thành Long và Đình Bắc vào sân.

55'

Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Leo Artur treo bóng vào vòng cấm nhưng các cầu thủ Lion City Sailors đã phá bóng ra.

50'

Không được! Lion City Sailors đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng hệ thống phòng ngự của CAHN vẫn đang hoạt động tốt.

46'

Hiệp 2 bắt đầu!!! CAHN giao bóng!!!

45+1'

VÀO!!! Perea giật gót tinh tế để đồng đội Artur ghi bàn mở tỷ số cho CAHN. Bàn thắng mở tỷ số cũng là tình huống cuối cùng trước khi kết thúc hiệp 1. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số Lion City Sailors 0-1 CAHN.

45'

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ!!

42'

Mance đi bóng ở biên phải rồi căng ngang vào khung thành CAHN khi thủ thành Filip Nguyễn đã băng ra nhưng hơi sâu khiến Song Ui-yong không thể băng vào dứt điểm khi khung thành đã bỏ trống.

40'

KHÔNG VÀO!!! Antonio Mance sút xa, bóng đi thiếu chính xác.

38'

CAHN được hưởng quả đá phạt góc. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Leo Artur nhận bóng ngay trước khung thành. Sau một nhịp hãm bóng bằng ngực, Leo Artur tung ra cú vô lê đập đất nhưng bóng đi chệch cột dọc.

36'

Leo Atur sút phạt quá mạnh, không có cầu thủ áo đỏ nào đón được bóng.

35'

Tiếp tục là 1 cú đá phạt trực tiếp cho CAHN. Cầu thủ người Australia là Wright đã phải nhận 1 tấm thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Văn Hậu.

34'

Nỗ lực đi bóng của Leo Atur đã mang về 1 quả phạt góc cho CAHN.

33'

Đội chủ nhà có màn thoát pressing tốt, kết thúc là pha dứt điểm của Phaeton. Thủ thành Filip Nguyễn đã kịp thời chặn cú xâu kim của đối thủ. Trọng tài sau đó xác định cầu thủ của Lion City Sailors đã rơi vào thế việt vị.

29'

Tỷ lệ kiểm soát bóng đang là CAHN 56%; Lion City Sailors: 44%. Trận đấu đang diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao.

27'

Sabater của CAHN vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với 1 cầu thủ đối phương.

25'

Lion City Sailors được hưởng 1 quả đá phạt trực tiếp. Haag quyết định sút thẳng về phía khung thành của Philip Nguyễn. Thật may là cú đá của tiền vệ người Pháp đã đưa bóng đi sát cột dọc khung thành CAHN.

24'

Cầu thủ Putros của CAHN đang bị đau và phải nằm trên sân nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Các cầu thủ Lion City Sailors không đưa bóng ra biên, liên tục có tình huống hãm thành, Bryan Perea buộc phải phạm lỗi chiến thuật trước vòng cấm để trận đấu tạm ngưng.

21'

CLB Singapore được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp. May là ở quả đá phạt thứ 2 cầu thủ bên phía Lion City Sailors bật cao đánh đầu không thành công.

20'

Lion City Sailors phản công, tuy nhiên, đường chuyền của Costa lại không chính xác.

18'

CAHN có 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng không tận dụng thành công.

17'

KHÔNG VÀO!!! Leo Artur dứt điểm cực căng nhưng thủ thành Lion City Sailors đã bay người cản phá thành công.

15'

Lion City Sailors có tình huống đá phạt góc nhưng không thể tạo nên tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành CAHN.

10'

Leo Artur có khoảng trống trước vạch 16m50 sau pha nhả bóng sáng nước của Perea nhưng cú sút chìm của cầu thủ mang áo số 10 bên phía CAHN đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

8'

Nguy hiểm! Diogo Costa nhận bóng ở gần vòng cấm rồi quyết định dứt điểm sệt chéo góc về cột xa nhưng bóng đi không trúng khung thành.

6'

Lion City Sailors tấn công, tuy nhiên, Nakamura đã sút bóng lên trời.

2'

Cơ hội!!!! Lê Văn Đô nhận bóng ở biên phải rồi căng ngang vào vòng cấm nhưng cầu thủ Lion City Sailors đã kịp thời ngăn chặn.

1'

Trận đấu bắt đầu. Lion City là đội giao bóng.

Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka tại AFC Champions League, CAHN đặt mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng khi bước vào đấu trường khu vực. Dù gặp khó khăn trước đại diện Nhật Bản, đội bóng ngành Công an vẫn thể hiện phong độ ổn định ở giải quốc nội.

Sau 3 vòng đấu tại V.League 2026/27, CAHN toàn thắng, giành 9 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Mano Polking lần lượt đánh bại Thể Công Viettel 1-0, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 và Đồng Nai 3-0. Đáng chú ý, đội bóng thủ đô ghi 6 bàn thắng và chưa để thủng lưới.

Hàng phòng ngự chắc chắn cùng khả năng kiểm soát thế trận là những điểm tựa quan trọng để CAHN hướng tới kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách tại Singapore.

Ở chiều ngược lại, Lion City Sailors chưa có khởi đầu như mong đợi tại giải vô địch quốc gia Singapore. Sau 2 trận, đội chủ nhà mới giành được 1 điểm, đứng thứ 5 trong số 8 đội tham dự. Tại AFC Champions League 2, Lion City Sailors vừa hòa BG Pathum United 1-1.

Đội bóng Singapore mới bổ nhiệm HLV Mark Jackson nhằm cải thiện thành tích. Nhà cầm quân người Anh từng dẫn dắt Buriram United giành chức vô địch Thai League 1, Cúp Quốc gia Thái Lan và hai lần liên tiếp đăng quang tại Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Sự xuất hiện của HLV Mark Jackson được kỳ vọng mang đến những thay đổi về lối chơi cho Lion City Sailors.

Xét về thành tích đối đầu, CAHN đang chiếm ưu thế. Trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2024 tại sân Hàng Đẫy, đại diện Việt Nam giành chiến thắng 5-0. Leonardo Artur lập hat-trick, trong khi Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Đô ghi hai bàn còn lại.

Tuy nhiên, CAHN cũng phải tính toán về thể lực khi tham dự nhiều đấu trường. Sau FIFA ASEAN Cup, các tuyển thủ Đình Bắc, Thành Long, Jason Quang Vinh, Adou Minh và Lê Văn Đô di chuyển thẳng sang Singapore để hội quân cùng đội bóng. Trong khi đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được trở về Hà Nội nghỉ ngơi.

Dù vậy, HLV Mano Polking vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Nguyễn Filip, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Leonardo Artur. Chiều sâu đội hình cùng phong độ tại V.League là cơ sở để CAHN tự tin trước cuộc đối đầu với Lion City Sailors.

Một chiến thắng trong trận ra quân không chỉ giúp CAHN tạo lợi thế tại bảng B mà còn mang đến sự tự tin trước các cuộc chạm trán tiếp theo với Port, Johor Darul Tazim và Persib.

Đội hình dự kiến Lion City vs CAHN

Lion City: Aznar V, Karseladze J., Gomes Hugo, Datkovix, Costa, Haag, Zulkifli F, Ui Yong Song, Ramselaar, Phaeton., Mance.

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Stefan Mauk, Quang Vinh, Đình Bắc, Thành Long, Koko, Phạm Ba, Adou Minh, Việt Anh, Quang Hải.

Dự đoán tỷ số: Lion City Sailors 0-3 CAHN.