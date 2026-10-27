CAHN thắng nghẹt thở Cảng Thượng Hải, làm nên lịch sử tại C1 châu Á

Perea (90) mở tỉ số cho CAHN. Ảnh: CLB CAHN

Bước vào chuyến làm khách trên đất Trung Quốc, CAHN chịu không ít áp lực sau hai thất bại trước các đại diện Nhật Bản ở những lượt trận đầu tiên.

Thầy trò HLV Alexandre Pölking đặt mục tiêu giành điểm, đồng thời tìm kiếm chiến thắng để cải thiện vị trí và duy trì cơ hội cạnh tranh tại vòng bảng.

Với quyết tâm đó, nhà cầm quân người Brazil sử dụng đội hình mạnh gồm nhiều trụ cột như Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Mauk, Leo Artur, Alan, Perea, Sabater và Putros.

Dù phải thi đấu trên sân khách, CAHN nhập cuộc tự tin, sẵn sàng tổ chức tấn công khi có cơ hội. Trong khi đó, Cảng Thượng Hải cũng chủ động đẩy cao đội hình, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn ngay từ những phút đầu.

Sau nhiều tình huống uy hiếp khung thành, đại diện Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút 35. Từ pha căng ngang của Mauk, Alan xử lý khéo léo trước khi nhả bóng để Perea dứt điểm cận thành, đưa CAHN vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không kéo dài đến hết hiệp một. Phút 44, Ampem ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Cảng Thượng Hải, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, màn rượt đuổi tỷ số tiếp tục diễn ra đầy kịch tính. Ngay phút 49, Leo Artur có pha đi bóng kỹ thuật vào vòng cấm đối phương rồi tung cú sút chìm qua hai chân hậu vệ Cảng Thượng Hải, đánh bại thủ môn Yan Junling, nâng tỷ số lên 2-1.

Một lần nữa, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả. Phút 60, Miguel Campos tung cú dứt điểm uy lực vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá, quân bình tỷ số 2-2.

Không chấp nhận đánh rơi lợi thế, CAHN tiếp tục triển khai những đợt phản công sắc bén. Phút 69, Leo Artur đột phá từ cánh trái vào vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Perea băng vào đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa đội khách lần thứ ba vượt lên dẫn trước.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 74 khi trọng tài cho Cảng Thượng Hải hưởng phạt đền sau tình huống Adou Minh phạm lỗi.

Trên chấm 11m, Nguyễn Filip xuất sắc bắt gọn cú sút của cầu thủ đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài yêu cầu thực hiện lại quả phạt đền do xác định thủ môn CAHN mắc lỗi.

Ở lần sút thứ hai, Mateus Vital lại đưa bóng trúng cột dọc. Pha đá bồi ngay sau đó của đội chủ nhà cũng đi chệch khung thành, khiến Cảng Thượng Hải bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa đầy đáng tiếc.

Trong những phút còn lại, đại diện Trung Quốc gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, hàng phòng ngự CAHN vẫn đứng vững, bảo toàn chiến thắng 3-2 sau 99 phút thi đấu căng thẳng.

Thống kê cho thấy Cảng Thượng Hải kiểm soát bóng tới 61%, nhưng CAHN không hề lép vế về khả năng tấn công. Hai đội cùng có 15 pha dứt điểm, trong đó đại diện Việt Nam sở hữu 5 cú sút trúng đích, nhiều hơn đối thủ một lần.

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên CAHN giành trọn 3 điểm tại AFC Champions League, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng ở đấu trường số một châu lục kể từ khi giải đấu thay đổi thể thức năm 2024.

Quan trọng hơn, kết quả trên đất Trung Quốc giúp thầy trò HLV Alexandre Pölking giải tỏa áp lực sau hai trận thua đầu tiên, tiếp thêm sự tự tin trước năm lượt trận còn lại của vòng bảng.

Trong bối cảnh CAHN còn phải chinh chiến tại V.League, Cúp Quốc gia và đấu trường khu vực, chiến thắng trước Cảng Thượng Hải không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là cú hích tinh thần quan trọng cho chặng đường phía trước.