CAHN thắng nghẹt thở CA TP.HCM, tìm lại niềm vui trên sân Hàng Đẫy

CAHN nỗ lực tìm đường vào khung thành CA TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Quân

Bước vào cuộc đối đầu này, CAHN chịu áp lực sau 3 vòng đấu liên tiếp không thắng, gồm 2 trận hòa và 1 thất bại, dù trước đó từng khởi đầu mùa giải bằng 3 chiến thắng liên tiếp.

Lịch thi đấu dày đặc trên nhiều đấu trường cũng đặt ra bài toán thể lực cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, với những nhân tố chất lượng như Quang Hải, Đình Bắc, Nguyễn Filip cùng lợi thế sân Hàng Đẫy, CAHN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Trong khi đó, CA TP.HCM của HLV Arthur Diles lựa chọn lối chơi thiên về phòng ngự phản công, sẵn sàng gây khó khăn cho đối thủ. Ở lần gặp nhau gần nhất tại trận tranh Siêu cúp Quốc gia, CAHN từng giành chiến thắng đậm 5-0.

Với quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng, CAHN bước vào trận đấu bằng tinh thần chủ động, hướng đến việc tạo sức ép lên hàng phòng ngự đội khách. Tuy nhiên, CA TP.HCM cho thấy sự thận trọng trong cách tiếp cận, khiến đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Tình huống đáng chú ý nhất xuất hiện ở phút 40, khi CAHN tưởng chừng đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ một pha tấn công, Alan bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc, trước khi Mauk nhanh chân băng vào đá bồi tung lưới CA TP.HCM.

Các cầu thủ CAHN nỗ lực triển khai tấn công, tìm kiếm bàn thắng phá vỡ thế cân bằng. Ảnh: Minh Quân

Dẫu vậy, niềm vui của đội chủ sân Hàng Đẫy không kéo dài. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng do xác định có lỗi phạm lỗi trước đó.

Pha bóng khiến CAHN lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước trong hiệp đấu đầu tiên. Sau 45 phút, hai đội tạm rời sân với tỉ số hòa 0-0, để lại nhiều chờ đợi về khả năng tạo đột biến của đội chủ nhà trong phần còn lại của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, CAHN tiếp tục đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm phá vỡ thế bế tắc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 58.

Từ đường chuyền thuận lợi của Perea, Alan có bóng trong vòng cấm, bình tĩnh xử lý trước khi tung cú dứt điểm đầy uy lực, không cho thủ môn CA TP.HCM cơ hội cản phá. Bàn thắng đưa CAHN vượt lên dẫn trước 1-0, khiến bầu không khí trên sân Hàng Đẫy trở nên sôi động.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ tư liên tiếp Alan ghi bàn vào lưới CA TP.HCM, tiếp tục khẳng định cái duyên ghi bàn của chân sút này mỗi khi đối đầu đội bóng cùng ngành.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ CAHN sau bàn thắng khai thông thế bế tắc trước CA TP.HCM. Ảnh: Minh Quân

Tưởng chừng bàn thắng của Alan sẽ giúp CAHN nắm quyền kiểm soát trận đấu, nhưng những diễn biến sau đó lại đẩy đội chủ nhà vào thế khó.

Phút 69, sai lầm trong pha phá bóng hụt của Đình Bắc tạo cơ hội để Yamga cướp bóng, bứt tốc xâm nhập vòng cấm và đối mặt với Nguyễn Filip. Trong nỗ lực ngăn chặn đối phương, thủ thành CAHN đã phạm lỗi, khiến đội chủ nhà phải chịu quả phạt đền.

Đến phút 71, Williams Minh Hoàng khiến sân Hàng Đẫy bất ngờ với cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A, không cho Nguyễn Filip cơ hội cản phá.

Bàn thắng đẹp mắt đưa CA TP.HCM trở lại vạch xuất phát với tỉ số 1-1, đồng thời đánh dấu pha lập công đầu tiên của Williams Minh Hoàng tại V.League 2026/27.

Hàng phòng ngự CA TP.HCM nỗ lực ngăn chặn những pha tấn công của CAHN. Ảnh: Minh Quân

Từ thế dẫn bàn đầy thuận lợi, CAHN bất ngờ đánh mất lợi thế, khiến cuộc đối đầu trở nên căng thẳng và khó lường trong những phút còn lại.

Phút 82, khi trận đấu đang trôi về những phút cuối đầy căng thẳng, Alan một lần nữa tỏa sáng, đưa CAHN vượt lên dẫn trước 2-1. Từ nỗ lực đột phá bên cánh trái, Mauk thực hiện đường tạt bóng vào vòng cấm. Dù ở tư thế không thuận lợi, Alan vẫn bật cao đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ môn Lê Giang hoàn toàn bất lực.

Khép lại trận đấu, chiến thắng 2-1 này giúp CAHN chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng, đồng thời có được 3 điểm quan trọng sau 7 vòng đấu.