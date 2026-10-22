CAHN rơi điểm đáng tiếc trước Thanh Hóa

Đình Bắc mở tỉ số cho CAHN. Ảnh: Minh Tú

Đội chủ nhà CAHN bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Thua trong trận derby Thủ đô, đoàn quân của HLV Mano Polking có 9 điểm sau 4 trận và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa bước vào sân với nhiều khó khăn về phong độ sau khi vừa nhận thất bại 0-2 trước Nam Định, qua đó bộc lộ những hạn chế trong khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội. Đội bóng xứ Thanh hành quân tới Hà Nội với 6 điểm tích lũy từ thành tích 2 trận thắng và 2 trận bại.

Hai đội bước vào trận đấu với gần nửa hiệp một diễn ra cởi mở, liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nguy hiểm cho cả hai bên.

Thế bế tắc của trận đấu cuối cùng cũng được khai thông ở những phút cuối hiệp một. Phút 43, Lê Văn Đô có pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi tung đường tạt bóng chuẩn xác để Ngọc Tín đánh đầu cận thành đưa bóng dội xà ngang bật ra.

Ngay lập tức, tiền đạo Đình Bắc băng vào đánh đầu bồi tung lưới thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà CAHN.

Bước sang hiệp hai, CAHN tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 54, Leo Artur treo bóng thuận lợi cho Perea bật cao đánh đầu cận thành tung lưới đội khách.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bàn thắng của CAHN đã không được công nhận do Lê Văn Đô rơi vào thế việt vị từ trước thời điểm Leo Artur chạm bóng và thực hiện đường kiến tạo.

Không tận dụng được cơ hội nới rộng khoảng cách, đội chủ nhà đã phải trả giá đắt chỉ 6 phút sau đó. Phút 60, Văn Tùng tung cú dứt điểm nhanh khiến bóng chạm chân cầu thủ CAHN đổi hướng, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, đưa tỉ số về 1-1.

CAHN đánh rơi điểm số tiếc nuối khi bị Thanh Hóa cầm hòa. Ảnh: Minh Tú

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, CAHN liên tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng nhưng may mắn chưa mỉm cười với họ. Phút 67, Perea bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc đầy đáng tiếc.

Kịch tính tiếp tục đẩy lên cao ở phút 87 khi Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền, nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và hủy bỏ quyết định thổi phạt của trọng tài do phát hiện lỗi việt vị trước đó.

Những nỗ lực hãm thành dồn dập ở những phút bù giờ cuối trận của Leo Artur cũng không thể mang lại bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà.

Chung cuộc, CAHN đánh rơi điểm số tiếc nuối khi bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ngay trên sân vận động Hàng Đẫy.

Với trận hòa này, CAHN có 10 điểm sau 5 trận, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm đội đầu bảng Ninh Bình nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Thanh Hóa có 7 điểm sau 5 trận, tạm xếp thứ bảy.