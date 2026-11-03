CAHN - Kyoto Sanga: Tự tin đối mặt thử thách lớn từ Nhật Bản

CAHN bước vào cuộc tiếp đón Kyoto Sanga sau trận hòa 1-1 trước SLNA tại V.League 2026/27. Dẫu vậy, đội bóng Thủ đô vẫn có những tín hiệu tích cực từ chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải ở đấu trường châu lục. Kết quả này không chỉ giúp CAHN cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng AFC Champions League Elite mà còn tạo thêm động lực trước trận đấu trên sân nhà này.

Poster trước trận đấu giữa CAHN vs Kyoto Sanga tại sân Hàng Đẫy. Ảnh: CAHN

Trận đấu giữa CAHN và Kyoto Sanga tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng TV360.

Sau 3 lượt trận tại giải đấu, CAHN tạm đứng thứ 11 với 3 điểm. Trước đó, đại diện Việt Nam lần lượt gặp những đối thủ đến từ Nhật Bản là Gamba Osaka và Kashima Antlers, với kết quả thua 1-4 và 0-1. Và cuộc chạm trán Kyoto Sanga là dịp để thầy trò HLV Mano Polking cải thiện thành tích trước một đội bóng mạnh đến từ J-League.

Phía bên kia chiến tuyến, sau 3 lượt trận tại AFC Champions League, Kyoto Sanga có thành tích khá tốt khi giành được 6 điểm và xếp thứ 6. Tuy nhiên, tại đấu trường quốc nội, đội bóng Nhật Bản đang có thành tích không tốt khi chỉ có 13 điểm sau 13 trận, xếp thứ 14 tại J-League 1 mùa giải 2026/27.

Về tình hình lực lượng, CAHN sẽ thiếu vắng đi sự xuất hiện của Stefan Mauk ở tuyến giữa bởi cầu thủ người Australia đã nhận đủ ba thẻ vàng. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn có sự góp mặt của những gương mặt đáng chú ý như thủ môn Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Frans Putros, Cao Pendant Quang Vinh, Alan Grafite và Leo Artur.

CAHN và Kyoto Sanga chưa từng chạm trán trong quá khứ. Do đội bóng ngành công an mới lần đầu góp mặt ở sân chơi AFC Champions League Elite, vì vậy cuộc so tài ngày 3/11 sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở đấu trường châu lục.

Bởi vậy, cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy tối nay được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn và khó lường. Nếu CAHN tiếp tục thể hiện được tinh thần thi đấu mạnh mẽ, duy trì được lối chơi phù hợp và tận dụng tốt cơ hội như ở chiến thắng trước Cảng Thượng Hải, họ có thể tiếp tục tạo bất ngờ tại sân chơi số một châu Á cấp CLB vào tối nay.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip, Frans Putros, Adou Minh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh, Văn Đô, Damia Sabater, Thành Long, Alan, Brayan Perea, Leo Artur.

Kyoto Sanga: Halls, Tawiah, Weverton, Takaaki Shichi, Yoon Sung Jun, Fukuoka, Joao Pedro, Kyo Sato, Everton Maceio, Marco Tulio, Rafael Elias.

BXH vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của CAHN

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Kyoto Sanga