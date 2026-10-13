CAHN - Kashima Antlers: Thử thách lớn chờ đợi thầy trò HLV Mano Polking

CAHN bước vào trận đấu này sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở lượt trận mở màn ngày 15/9. Tuy nhiên, đội bóng ngành công an nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng những chiến thắng trên sân khách với tỉ số 3-0 trước Thành phố Đồng Nai tại V.League và 1-0 trước Lion City Sailors tại đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á. Những kết quả này giúp thầy trò HLV Mano Polking có thêm sự tự tin trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản.

Trong khi đó, Kashima Antlers khởi đầu ấn tượng tại đấu trường châu lục bằng chiến thắng 7-1 trước Newcastle Jets. Đội bóng Nhật Bản tiếp tục chuỗi trận ấn tượng tại giải quốc nội và đáng chú ý nhất là chiến thắng trước Gamba Osaka với tỷ số 2-0 tại J1 League ngày 9/10, qua đó cho thấy phong độ tích cực trước chuyến làm khách tại Hà Nội.

Các cầu thủ CAHN trong một tình huống cố định ở chuyến làm khách trên sân của Gamba Osaka ở lượt trận đầu tiên League Phase AFC Champions League Elite 2026/27. Ảnh: CAHN

Trận đấu giữa CAHN vs Kashima Antlers tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27 sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 13/10 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 và nền tảng TV360.

Xét về kinh nghiệm, Kashima Antlers có lợi thế đáng kể khi từng vô địch AFC Champions League năm 2018 và nhiều lần đăng quang tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Trong khi đó, CAHN đang từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi châu lục. Hai đội chưa có lịch sử đối đầu chính thức được xác nhận trước cuộc chạm trán lần này.

Với lợi thế sân nhà cùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip và Bùi Hoàng Việt Anh hay ngòi nổ như Đình Bắc, Alan, Leo Artur, CAHN có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng ngự sau khi để thủng lưới 4 bàn trước Gamba Osaka ở trận ra quân.

Kashima Antlers được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ gần đây, chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Để tạo nên bất ngờ, CAHN cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế sai sót ở hàng phòng ngự và tận dụng hiệu quả những cơ hội phản công.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Frans Putros, Kevin Phạm Ba, Pedant Quang Vinh, Văn Đô, Stefan Mauk, Thành Long, Alan, Henen, Brayan Perea.

Kashima Antlers: Hayakawa, Hirose, Ueda, Kim Tae Hyeon, Ogawa, Matsumura, Misao, Shibasaki, Yoshida, Suzuki, Leo Ceara.

BXH Khu vực phía Đông AFC Champions League 2026/27

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của CAHN

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Kashima Antlers