CAHN - Hà Nội FC: Nóng bỏng derby Thủ đô

CAHN đang có khởi đầu rất tốt tại V.League 2026/27. Đội bóng của HLV Mano Polking toàn thắng cả 3 vòng đầu, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng. CAHN còn chưa phải nhận bàn thua nào sau 3 trận, cho thấy sự ổn định đáng kể ở cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự.

Phong độ hiện tại giúp CAHN có được sự tự tin trước trận derby. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày cũng đặt ra yêu cầu về khả năng phân phối sức, đặc biệt khi thầy trò HLV Polking còn phải chinh chiến tại AFC Champions League Elite - nơi họ vừa để thua Kashima Antlers với tỷ số 0-1.

CAHN và Hà Nội từng đối đầu nhau tại vòng 3 V.League 2025/26, khi đó CAHN đóng vai đội chủ nhà. Ảnh: VPF

Về lực lượng, Đoàn Văn Hậu của CAHN tiếp tục không vắng mặt do án treo giò 4 trận từ tình huống phạm lỗi nguy hiểm ở trận gặp Thể Công Viettel tại vòng 2. Đây vẫn sẽ là tổn thất đối với hàng phòng ngự CAHN trong cuộc đại chiến được đánh giá không dễ dàng này.

Ở phía bên kia, Hà Nội FC đã kịp vực dậy tinh thần và phong độ trước khi bước vào trận derby. Đội bóng Thủ đô toàn thua 3 trận đầu mùa (gồm 2 vòng V.League và trận ra quân tại Cúp Quốc gia). Tuy nhiên, thầy trò HLV Harry Kewell đã có chiến thắng đầu tay ở vòng 3 V.League hồi tuần trước, khi đánh bại Ninh Bình FC cũng trên sân Hàng Đẫy này với tỷ số 1-0.

Ngoài ra, Hà Nội FC còn nắm ưu thế ở thành tích đối đầu. Trong 5 trận derby Thủ đô gần đây, đội bóng áo tím đã giành tới 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ chịu 1 thất bại. Còn nhớ ở cuộc so tài gần nhất ở lượt về V.League mùa trước, Hà Nội FC đã đánh bại kình địch cùng thành phố với tỷ số 2-1.

Bởi vậy, CAHN dù nhỉnh hơn về phong độ, thực lực và vị thế dẫn đầu BXH, song không thể chủ quan. Trong khi đó, nếu cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, Hà Nội FC hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trong trận derby Thủ đô tối nay.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Văn Đô, Frans Putros, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Leo Artur, Brayan Perea.

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Kevin Felida, Aymeric Faurand, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Công Nhật, Phạm Xuân Mạnh, Adriel, Yuval Sade, Đỗ Hùng Dũng, Patrick Jung, Nguyễn Hai Long.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 4 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Thành tích đối đầu trong 5 lần gần nhất giữa hai đội

Thành tích 5 lần gần nhất của CAHN

Thành tích 5 lần gần nhất của Hà Nội FC