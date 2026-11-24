Ngay phút thứ 9, CAHN được hưởng phạt đền sau tình huống Stephan Mauk ngã trong vòng cấm, nhưng Alan sút chệch khung thành ở phút 11. Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép, song chưa thể ghi bàn.

Phút 24, thủ môn Nguyễn Filip bị đau, rời sân và nhường vị trí cho Thành Vinh.

Stefan Mauk ăn mừng bàn mở tỷ số. (Ảnh: 24h.com)

Bước ngoặt đến ở phút 45. Từ đường chọc khe của Alan, Stefan Mauk thoát xuống rồi sút căng vào góc gần, đưa CAHN vượt lên dẫn trước.

Đầu hiệp hai, Perea đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 sau đường kiến tạo của Damian Sabater.

Perea nâng tỷ số lên 2-0 cho CAHN. (Ảnh: 24h.com)

Vissel Kobe rút ngắn cách biệt ở phút 53, khi Erik tận dụng đường chuyền bất cẩn của Thành Vinh để dứt điểm vào góc cao.

CAHN nhanh chóng tái lập cách biệt hai bàn. Phút 57, Alan chọc khe để Perea băng xuống đối mặt thủ môn Arai, rồi sút sệt vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-1.

Những phút cuối trận, Perea có thêm hai cơ hội nhưng không thể hoàn tất cú hat-trick. CAHN khép lại trận đấu với chiến thắng lịch sử 3-1 trước đối thủ được đánh giá cao hơn đến từ Nhật Bản.

Diễn biến trận đấu

90+6'

Hết giờ!!! CAHN giành chiến thắng 3-1 trước Vissel Cobe. Đây thực sự là 1 trận đấu mà tất cả các cầu thủ của đội bóng công an thủ đô đã chơi tốt, cống hiến cho khán giả trên sân Hàng Đẫy một màn đôi công hấp dẫn.

90+2'

Adou Minh của CAHN phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi chiến thuật.

90'

Hiệp 2 có 6 phút đá bù giờ!!! Quang Hải thực hiện quả đá phạt góc do Lê Văn Đô mang về.

88'

KHÔNG VÀO!!! Perea solo giữa vòng vây của các cầu thủ áo trắng, pha dứt điểm hơi với khiến anh không thể hoàn tất cú hat-trick.

86'

Vissel Cobe đang thử thách Vũ Thành Vinh và các cầu thủ CAHN bằng các tình huống bóng bổng. Vũ Thành Vinh đang bị đau và cần sự chăm sóc của nhân viên y tế.

84'

Đinh Thanh Bình thoát xuống phá bẫy việt vị, nhưng ở pha sút bóng cuối cùng, Thanh Bình dứt điểm đưa bóng đi sệt và quá nhẹ nên không thể gây khó khăn cho thủ môn Arai.

84'

Liên tiếp là các tình huống tấn công của Vissel Cobe. Dường như sự sốt ruột đã ảnh hưởng đến các pha xử lý của các cầu thủ đến từ Nhật Bản.

81'

Tiếp tục là 1 tình huống móc bóng điệu nghệ của Perea. Cầu thủ người Columbia đang thi đấu xuất sắc.

79'

KHÔNG VÀO!!! Suýt chút nữa Perea đã lập cú hat-trick sau pha phối hợp tấn công nhanh của CAHN nếu không có tình huống phòng ngự lăn xả của cầu thủ đối phương.

76'

Các cầu thủ CAHN vẫn đang thi đấu rất hưng phấn, kỷ luật, kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân và kịp thời ngăn cản các tình huống tấn công của đối phương.

71'

CAHN được hưởng 1 quả đá phạt góc, song không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Đội chủ nhà vẫn đang tạo ra mối nguy hiểm thường trực trước khung thành Vissel Kobe, khiến đội bóng Nhật Bản thực sự gặp khó.

70'

Vũ Thành Vinh đã có cú bắt bóng rất dính sau cú sút xa của cầu thủ bên phía Vissel Cobe.

66'

KHÔNG VÀO !!! Jean Patric bật cao đánh đầu trong vòng cấm của CAHN sau đường treo bóng của đồng đội bên phía cánh phải theo hướng tấn công, tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác và chệch cột dọc.

64'

Vissel Cobe đã dùng hết 5 quyền thay đổi người, có vẻ HLV Michael Skibbe đang dồn sức cho mặt trận tấn công. Các cầu thủ trên sân của Vissel Cobe đang sung sức. CAHN mới chỉ dùng 2 quyền thay đổi người, trong đó có 1 lần thay người bất đắc dĩ do thủ thành Nguyễn Philip dính chấn thương.

62'

KHÔNG VÀO!!! Rất tiếc cho Perea ghi anh đã thoát được sự truy cản của 3 hậu vệ đối phương nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

59'

Đội chủ nhà đang chơi rất hưng phấn và liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Có lẽ đội bóng Nhật Bản cũng không nghĩ sẽ gặp phải 1 đối thủ khó chơi như CAHN.

57'

VÀO!!! Perea ghi bàn, 3-1 giành cho CAHN. Alan chọc khe tinh tế để Perea thoát xuống phá bẫy việt vị đối mặt thủ thành Arai. Perea dứt điểm đưa bóng đi sệt vào góc xa làm bó tay thủ môn Vissel Kobe.

57'

Quang Hải vào sân thay cho Lê Phạm Thành Long. Băng đội trưởng được Văn Hậu trao cho Quang Hải.

53'

VÀO!!! Vũ Thành Vinh chuyền bóng bất cẩn vào chân của Erik bên phía đội khách. Tiền đạo Vissel Kobe đối mặt Thành Vinh và dễ dàng dứt điểm căng vào góc cao đánh bại Thành Vinh, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đại diện Nhật Bản.

49'

CAHN liên tiếp tạo ra các tình huống tấn công về phía khung thành của Vissel Cobe. VÀO!!! Perea đánh đầu đệm bóng cận, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà . Damian Sabater là người kiến tạo trong tình huống này.

47'

Đội trưởng của Vissel Cobe đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với 2 cầu thủ của CAHN.

47'

KHÔNG VÀO!!! Nguyễn Adou Minh hướng bóng đến Quang Vinh, tiếc là Quang Vinh chưa thể dứt điểm chính xác.

46'

Vissel Kobe có sự thay đổi người, số 28 và số 10 - tiền đạo chủ lực đã được tung vào sân. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!!!

45+4'

Hết giờ!!!

45'

VÀO VÀO VÀO!!! CAHN 1-0 Vissel Kobe

Alan thực chọc khe tinh tế để Stefan Mauk phá bẫy việt vị, thoát xuống vượt qua sự truy cản của 3 trung vệ đối phương. Từ rìa vòng cấm, tiền vệ người Australia tung cú sút cực căng vào góc gần, khiến thủ môn Arai không thể cản phá. Hiệp 1 có 4 phút bù giờ!!!

44'

Vissel Cobe phản công và được hưởng 1 quả đá phạt. Bóng đã được Alan phá lên.

42'

KHÔNG VÀO!!! Alan solo với tốc độ cao và tung ra cú sút cực căng, bóng đi quá bổng và vọt xà, vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số.

37'

NGUY HIỂM !!! Thủ môn Thành Vinh bỏ gôn lao ra nhưng phá trượt bóng, tạo điều kiện cho cầu thủ đội khách đối mặt khung thành bỏ trống. Tuy nhiên, Văn Hậu một lần nữa có mặt đúng lúc để phá bóng giải nguy cho CAHN.

32'

Các chân sút của CAHN khiến hàng thủ của Vissel Kobe liên tục phải làm việc vất vả, tiếc rằng bàn mở tỷ số chưa đến dành cho đại diện V-League trước những cú dứt điểm liên tục của chủ nhà.

29'

CAHN liên tục tạo ra các cú dứt điểm về phía khung thành Vissel Cobe, tiếc là họ chưa thể chuyển hoá các cơ hội thành bàn thắng.

24'

Nguyễn Philip đang bị đau. HLV Polking lại gặp khó khi danh sách chấn thương của CAHN tiếp tục nối dài. Nguyễn Philip đã không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho thủ môn Thành Vinh.

23'

Eric thoát xuống với tốc độ cao và Văn Hậu đã phải nỗ lực hết sức để ngăn cản cầu thủ đối phương, hoá giải mối nguy cho khung thành của Nguyễn Philip.

21'

Lê Phạm Thành Long đang chơi rất tốt và có những đường chuyền hợp lý cho đồng đội ở tuyến trên. CAHN đang chơi sòng phẳng trước đối thủ mạnh.

19'

Tiếp tục là 1 tình huống tấn công nhanh của Vissel Cobe, đã có những sơ hở trong hàng phòng ngự của CAHN. May mắn là trọng tài đã căng cờ báo việt vị với Yuta Goke.

18'

NGUY HIỂM!!! May mắn là Nguyễn Philip đã kịp thời ôm trọn bóng.

16'

CAHN có tình huống phối hợp bất ngờ, tiếc là thủ thành Arai đã đoán được ý đồ và kịp thời ngăn chặn tình huống dứt điểm của cầu thủ chủ nhà.

15'

Vissel Cobe được hưởng 1 quả phạt góc. Yamakawa bật cao đánh đầu nhưng đã bị trung vệ CAHN phá bóng thành công.

13'

KHÔNG VÀO!!! CAHN lại bỏ lỡ cơ hội trong 1 pha không chiến.

11'

KHÔNG VÀO!!! Alan bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m. Alan dứt điểm đưa bóng đi quá thiếu chính xác và chệch khung thành của thủ môn Arai. Quá đáng tiếc cho Alan và CAHN.

10'

Phòng VAR vẫn đang làm việc để xem CAHN có được hưởng quả 11m hay không và cuối cùng quyết định của trọng tài chính đã chính xác.

9'

Stephan Mauk đã có khoảng trống để dứt điểm sau pha kiến tạo của Lê Phạm Thành Long. Tuy nhiên, anh đã ngã trong vòng cấm. CAHN được hưởng 1 quả đã penalty. Alan là người đứng trước bóng.

5'

Vissel Kobe sớm thể hiện ý đồ chơi tấn công. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao.

4'

Perea của CAHN đã rơi vào thế việt vị.

3'

Sau tiếng còi khai cuộc, đội hình của Vissel Kobe lập tức tràn sang phần sân của CAHN để pressing tầm cao nhằm chơi phủ đầu đội chủ nhà. Tuy nhiên, khối đội hình của CAHN vẫn đang thi triển hợp lý để thoát được sức ép từ đội khách.

1'

Hiệp 1 bắt đầu!!!

Đội hình xuất phát CAHN vs Vissel Kobe

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Adou Minh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damian Sabater, Văn Đô, Alan, Brayan Perea

Vissel Kobe: Arai, Iwanami, Yamakawa, Nagato, Yuta Goke, Nanasei, Kota Watanabe, Kuwasaki, Ren Komatsu, Erik, Jean Patric