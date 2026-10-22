CAHN đánh rơi chiến thắng trước Thanh Hóa trong trận cầu kịch tính tại Hàng Đẫy

Dù sớm vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Đình Bắc, đội bóng của HLV Mano Polking vẫn để đối thủ gỡ hòa 1-1, trong trận đấu có nhiều tình huống tranh cãi và sự can thiệp của công nghệ VAR.

Trận đấu sớm của vòng 5 V.League 2026-2027, với cuộc đối đầu giữa CAHN và Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy. Sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước, đội chủ nhà quyết tâm giành trọn 3 điểm để trở lại cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Với lợi thế sân nhà cùng nhiều cầu thủ chất lượng, CAHN chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Mano Polking liên tục tổ chức những đợt lên bóng nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Thanh Hóa lựa chọn lối chơi chặt chẽ, chờ đợi cơ hội phản công.

Dù bị đánh giá thấp hơn, các cầu thủ Thanh Hóa nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Đội bóng xứ Thanh duy trì cự ly đội hình hợp lý, tích cực tranh chấp ở khu vực giữa sân và nỗ lực hạn chế khoảng trống trước khung thành thủ môn Thanh Diệp.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật trên hàng công CAHN. Phút 14, chân sút này tung cú dứt điểm uy lực trong vòng cấm, nhưng hậu vệ Thanh Hóa kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phút thứ 43, từ đường tạt bóng của Văn Đô, Ngọc Tín bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Đình Bắc nhanh chóng có mặt, đánh đầu bồi tung lưới Thanh Hóa, mở tỷ số 1-0 cho CAHN. Bàn thắng giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, CAHN tiếp tục duy trì sức ép. Phút thứ 54, Leo Artur thực hiện đường chuyền thuận lợi để Perea đánh đầu đưa bóng vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do Văn Đô đã việt vị ở tình huống trước đó.

Phút thứ 60, Thanh Hóa bất ngờ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Văn Tùng xoay người dứt điểm nhanh trong vòng cấm, bóng chạm chân cầu thủ CAHN đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá. Tỷ số được quân bình 1-1 trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà.

Không chấp nhận kết quả hòa, CAHN gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Phút thứ 67, Văn Toản thực hiện đường chuyền chính xác để Perea bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Thanh Hóa, khiến đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước.

Phút thứ 87, Lê Văn Hoàn thoát xuống, vượt qua thủ môn Nguyễn Filip trước khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho Thanh Hóa hưởng phạt đền. Tuy nhiên, quyết định được thay đổi sau khi tham khảo VAR, bởi cầu thủ đội khách đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Sau 90 phút chính thức cùng 6 phút bù giờ, CAHN chấp nhận chia điểm với Thanh Hóa bằng tỷ số 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng của HLV Mano Polking không thể giành chiến thắng tại V.League 2026-2027, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm để tạo sức ép lên các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu.