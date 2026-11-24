Đối đầu với Vissel Kobe – đội bóng toàn thắng cả 4 lượt trận trước đó tại đấu trường số một châu lục, CAHN nhập cuộc với quyết tâm cao. Đội khách chủ động pressing ngay từ đầu, nhưng đội chủ nhà dần lấy lại thế trận và tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Phút thứ 9, Stefan Mauk bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp CAHN được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Alan Grafite lại không thể tận dụng cơ hội khi đưa bóng đi chệch khung thành. Đội chủ nhà tiếp tục tổ chức tấn công và có một số tình huống đáng chú ý.

Tấm poster đánh dấu chiến thắng lịch sử của CAHN tại đấu trường cúp châu lục. Ảnh: CAHN

Khó khăn xuất hiện với CAHN ở phút 26 khi thủ môn Nguyễn Filip dính chấn thương và phải rời sân, nhường vị trí cho Vũ Thành Vinh. Không lâu sau đó, thủ môn vào sân thay người có tình huống băng ra nhưng phá bóng không thành công, tạo điều kiện cho cầu thủ Vissel Kobe tiếp cận khung thành bỏ trống. Rất may, Văn Hậu một lần nữa có mặt đúng lúc để giải nguy cho đội chủ nhà.

Sau nhiều nỗ lực, CAHN cuối cùng cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 45. Từ đường chọc khe của Alan, Stefan Mauk thoát xuống, vượt qua hàng phòng ngự đối phương rồi tung cú sút căng từ rìa vòng cấm, đánh bại thủ môn Arai, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, CAHN tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Phút 49, từ đường căng ngang của Damia Sabater, Brayan Perea có mặt đúng lúc, bật cao đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Lợi thế của đội chủ nhà bị thu hẹp chỉ sau 4 phút. Phút 53, thủ môn Vũ Thành Vinh mắc sai lầm khi chuyền bóng thẳng vào chân Erik. Tiền đạo Vissel Kobe tận dụng cơ hội đối mặt và dứt điểm vào góc cao, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Dẫu vậy, CAHN nhanh chóng đáp trả. Phút 57, Alan Grafite tung đường chọc khe tinh tế để Perea thoát xuống đối mặt thủ môn Arai. Tiền đạo người Colombia dứt điểm chìm vào góc xa, hoàn tất cú đúp và tái lập cách biệt hai bàn cho đội chủ nhà.

Trong khoảng thời gian còn lại, Vissel Kobe nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự CAHN. Chung cuộc, thầy trò HLV Mano Polking giành chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe, tạo ra một cơn "địa chấn" lớn và áp sát nhóm dự vòng knock-out tại AFC Champions League Elite 2026/27.

Đội hình thi đấu

CAHN: Nguyễn Filip (Vũ Thành Vinh 26'), Văn Hậu, Quang Vinh Pendant (Hà Văn Phương 81'), Adou Minh, Thành Long (Nguyễn Quang Hải 57'), Hoàng Văn Toản, Stefan Mauk (Ngọc Tín 81'), Damia Sabater, Văn Đô, Alan Grafite (Đinh Thanh Bình 80'), Brayan Perea

Vissel Kobe: Arai, Iwanami, Yamakawa, Nagato, Yuta Goke (Hamasaki 46' - thay bằng: Anderson Lopes 65'), Nanasei Iino (Gotoku Sakai 65'), Kota Watanabe (Yosuke Ideguchi 46'), Kuwasaki, Ren Komatsu (Yuya Osako 46'), Erik, Jean Patric

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