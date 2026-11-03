CAHN chia điểm với Kyoto Sanga trên sân Hàng Đẫy tại AFC Champions League Elite 2026-2027

Tối 3-11, CAHN có màn tiếp đón đại diện của Nhật Bản là Kyoto Sanga ở lượt trận thứ 4 AFC Champions League Elite 2026-2027. Người hâm mộ kỳ vọng đội chủ nhà sẽ giành kết quả thuận lợi trước đại diện đến từ J-League.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ CAHN chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tìm kiếm khoảng trống trước hàng phòng ngự Kyoto Sanga khi có lợi thế sân nhà.

Phút thứ 6, từ đường chuyền vượt tuyến của Đoàn Văn Hậu, Brayan Perea thoát xuống và thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương. Tuy nhiên, bóng đi hơi mạnh và không thể mang về bàn thắng cho đội chủ nhà.

Kyoto Sanga đáp trả bằng tình huống tấn công nguy hiểm nhưng thủ môn Nguyễn Filip phản xạ kịp thời, dùng chân cản phá cú sút của Joao Pedro, bảo toàn mành lưới cho đội chủ nhà.

Trận đấu trở nên hấp dẫn khi CAHN thi đấu tích cực và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đại điện đến từ Nhật Bản.

Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, CAHN tiếp tục gia tăng sức ép với những pha phối hợp ở trung tuyến và các tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng hàng phòng ngự Kyoto Sanga vẫn đứng vững với sự xuất sắc của thủ môn Hedhe Da Silva.

Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Filip của CAHN cũng thi đấu tập trung để có các tình huống cản phát xuất sắc từ những pha dứt điểm của cầu thủ đối phương.

Bước vào hiệp 2, hai đội tiếp tục duy trì thế trận quyết liệt. CAHN nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, trong khi Kyoto Sanga tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.

Đại diện Nhật Bản tổ chức đội hình chặt chẽ, hạn chế khoảng trống trước khung thành khiến những pha phối hợp của CAHN gặp nhiều khó khăn.

Càng về cuối trận, CAHN càng chủ động và tạo ra thế trận vượt trội so với đối thủ. Phút thứ 83, Leo Artur nhận bóng ở rìa vòng cấm của đối thủ và tung ra pha dứt điểm căng bằng chân phải, nhưng trung vệ Kyoto Sanga đã có mặt đúng lúc để chắn bóng thành công

Ở những phút cuối, đội khách có tình huống tấn công và tung cú sút cầu âu từ ngoài vòng cấm vào góc cao khung thành nhưng thủ môn Nguyễn Filip thi đấu tập trung để bay người đẩy bóng thành công.

Khép lại 90 phút thi đấu, CAHN không thể có được bàn thắng và chấp nhận chia điểm với đại diện Nhật Bản tại sân vận động Hàng Đẫy.