CAHN chia điểm với Kyoto Sanga trên sân Hàng Đẫy

Các cầu thủ CAHN nỗ lực tranh chấp bóng trong cuộc đối đầu với Kyoto Sanga trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: AFC

Trước cuộc đối đầu này, CAHN có 3 điểm sau 3 lượt trận, đứng thứ 11 trong số 16 đội khu vực Đông Á và chỉ kém nhóm giành quyền đi tiếp 1 điểm.

Trong khi đó, Kyoto Sanga xếp thứ 6 với 6 điểm, đồng thời sở hữu phong độ khá ổn định khi thắng 2, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Dù được thi đấu trên sân nhà và có thêm sự tự tin sau trận thắng Shanghai Port 3-2, CAHN vẫn được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đại diện Nhật Bản trong lần đầu hai đội chạm trán chính thức.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Kyoto Sanga chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức pressing và liên tục gây sức ép lên phần sân CAHN. Trước lối chơi chủ động của đại diện Nhật Bản, đội chủ nhà tập trung duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những tình huống lên bóng nhanh.

Phút 31, CAHN có cơ hội đáng chú ý khi Adou Minh thực hiện đường chuyền thuận lợi để Alan thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp bên cánh phải. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo đội chủ nhà lại đưa bóng đi vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội khai thông thế bế tắc.

Dù hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, phút thứ 52, CAHN có pha lên bóng đáng chú ý khi Leo Artur thực hiện đường tạt bóng vào vòng cấm Kyoto Sanga, hướng đến vị trí của Alan.

Tuy nhiên, tiền đạo đội chủ nhà không thể bật cao thực hiện cú đánh đầu như mong muốn. Thủ môn Hedhe Da Silva kịp thời băng ra bắt gọn bóng, khiến cơ hội tấn công của CAHN trôi qua đầy tiếc nuối.

Không lâu sau tình huống bỏ lỡ, CAHN tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 64, các cầu thủ đội chủ nhà thực hiện pha phối hợp ban bật nhịp nhàng ngay trước vòng cấm Kyoto Sanga, tạo khoảng trống thuận lợi để Alan tung cú dứt điểm từ tuyến hai.

Thế nhưng nỗ lực của tiền đạo CAHN vẫn chưa thể mang lại bàn thắng khi cú sút chìm bị trung vệ đội khách kịp thời ngăn chặn.

Càng về cuối hiệp hai, nhịp độ trận đấu có phần chùng xuống khi cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0 trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này giúp CAHN có thêm 1 điểm tại AFC Champions League Elite 2026/27, nhưng cũng khiến thầy trò HLV Mano Polking bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ở đấu trường châu lục.