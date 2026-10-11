Cagliari lỡ chiến thắng trước Juventus, hai đội níu chân nhau tại Serie A

📊 Xem thống kê chi tiết trận Cagliari 1-1 Juventus: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Cagliari1 - 1JuventusKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Cagliari tiếp đón Juventus.

13'Juventus ép sân nhưng chưa thể khai thông bế tắc

Sau gần 15 phút đầu trận, Juventus hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 28% - 72%. Đội khách đã tung ra 4 pha hãm thành trong khi Cagliari chưa có pha dứt điểm nào (thống kê dứt điểm 0 - 4), dẫu vậy cả hai đội vẫn chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0).

17'Weston McKennie nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 17, Weston McKennie bên phía Juventus phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng vượt trội trong những phút đầu, đội khách vẫn chưa thể tìm được bàn thắng mở tỷ số trên sân của Cagliari.

20'Daniel Maldini mở tỷ số cho Cagliari

Phút 20, Daniel Maldini bất ngờ lập công giúp Cagliari vượt lên dẫn 1-0 trước Juventus. Dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, đội chủ nhà Unipol Domus đã tận dụng tối đa cơ hội trúng đích đầu tiên để khai thông thế bế tắc.

26'Juventus nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Sau gần nửa giờ thi đấu, Juventus đang dồn ép mạnh mẽ với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 71% - 29% và thực hiện 5 - 2 pha dứt điểm trước Cagliari. Dù vậy, đội khách vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (0 - 1) để cụ thể hóa ưu thế, trong khi Cagliari thi đấu kiên cường bảo toàn cách biệt 1-0.

38'Juventus bế tắc dù cầm bóng vượt trội

Tiến về những phút cuối hiệp một, Juventus áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 28% - 72% nhưng vẫn chưa tìm được đường vào khung thành đối phương. Dù tung ra số pha dứt điểm vượt trội 3 - 6, đội khách vẫn chưa có lần nào đưa bóng trúng đích (2 - 0) và chấp nhận để Cagliari tạm dẫn trước 1-0.

45'Juventus thay người trước giờ nghỉ

Phút 45, Juventus đưa ra sự điều chỉnh nhân sự khi Kerim Alajbegovic được tung vào sân thế chỗ Weston McKennie, người trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Quyết định thay đổi này nhằm tìm kiếm sự tươi mới cho mặt trận tấn công khi đội khách vẫn đang bị Cagliari dẫn trước 1-0 dù nắm tới 72% thời lượng kiểm soát bóng.

45'Juventus làm mới hàng công ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, Juventus quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Edon Zhegrova được tung vào sân thế chỗ cho Francisco Conceicao. Đang bị Cagliari dẫn trước 1-0 dù cầm bóng tới 72%, đội khách cần một làn gió mới để cải thiện tính đột biến trên mặt trận tấn công.

45'Cagliari rút Juan Rodriguez rời sân

Ở phút 45, Cagliari quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Alessandro Deiola được tung vào sân thế chỗ Juan Rodriguez. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 trước Juventus và động thái này có thể nhằm làm mới tuyến giữa để bảo toàn lợi thế mong manh.

45+1'Juan Rodriguez nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một

Phút 45+1', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Juan Rodriguez bên phía Cagliari sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước sức ép kiểm soát bóng lớn từ Juventus khi hiệp một khép lại.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Juventus gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 50, Juventus tiếp tục dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng tới 71% (so với 29% của Cagliari). Dù đội khách vượt trội về số pha dứt điểm với 10 - 3 cùng phạt góc 4 - 1, Cagliari vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 nhờ hàng thủ tập trung.

60'Cagliari làm mới đội hình giữa hiệp hai

Phút 60, Cagliari thực hiện sự thay đổi người khi Alieu Fadera được tung vào sân để trám vị trí của Yanis Massolin. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước sức ép kiểm soát bóng vượt trội từ phía Juventus.

60'Juventus làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 60, Juventus quyết định tăng cường sức ép khi tung Nick Woltemade vào sân thế chỗ Nicolás Iván Gonzalez. Đội khách đang kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn bị dẫn 0-1, buộc ban huấn luyện phải tìm kiếm đột biến trên hàng công.

63'Juventus áp đảo thế trận nhưng vẫn bị dẫn bàn

Bước sang phút 63, Juventus đang dồn toàn lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng tới 71% so với 29% của đối thủ. Dù áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 3 - 11 cùng 1 - 5 quả phạt góc, "Bà đầm già" vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ lăn xả của đội chủ nhà và tạm bị Cagliari dẫn trước 1-0.

64'Juventus làm mới cánh với Andrea Cambiaso

Phút 64, Juventus thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Andrea Cambiaso được tung vào sân thế chỗ Zeki Çelik. Đang bị dẫn trước 0-1 dù kiểm soát bóng áp đảo tới 71%, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Cambiaso sẽ mang đến đột biến cho những đợt lên bóng tìm bàn gỡ.

69'Cagliari rút Daniel Maldini ra nghỉ

Phút 69, Cagliari thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Yukinari Sugawara được tung vào sân để thế chỗ cho Daniel Maldini. Trong bối cảnh đang dẫn 1-0 nhưng chịu sức ép lớn từ Juventus, điều chỉnh này có thể nhằm bổ sung thể lực và gia cố thế trận phòng ngự cho đội chủ nhà.

69'Cagliari tăng cường nhân sự trên hàng công

Phút 69, Cagliari thực hiện sự thay đổi người khi M'Bala Nzola được tung vào sân thế chỗ Paul Mendy. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới tuyến đầu để duy trì lợi thế dẫn trước 1-0 trong bối cảnh chịu sức ép tấn công lớn từ Juventus.

77'Juventus dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 77, Juventus đang gia tăng sức ép nghẹt thở nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 72% và áp đảo về số lần dứt điểm với 3 - 15 (trúng đích 2 - 6). Dẫu vậy, Cagliari vẫn kiên cường bảo toàn cách biệt 1-0 nhờ sự chắc chắn của hàng thủ với 6 - 1 lần cứu thua.

81'Kolo Muani gỡ hòa quý giá cho Juventus

Phút 81, nỗ lực ép sân không biết mệt mỏi của Juventus rốt cuộc đã được đền đáp khi Randal Kolo Muani lập công gỡ hòa 1-1. Bàn thắng muộn này phản ánh đúng sức ép áp đảo của đội khách, qua đó thắp lại hy vọng giành trọn điểm số trong những phút cuối.

83'Alessandro Deiola nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 83, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Alessandro Deiola sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội chủ nhà Cagliari phải chịu sức ép lớn từ Juventus, pha bóng quyết liệt của tiền vệ này đã phải trả giá bằng một án phạt cá nhân.

84'Cagliari củng cố đội hình cuối trận

Phút 84, Cagliari quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Jacopo Fazzini được tung vào sân thay thế Adam Obert. Đội chủ nhà cần làm mới thể lực và siết chặt đội hình trong bối cảnh Juventus vừa gỡ hòa 1-1 và đang gây sức ép lớn.

84'Juventus làm mới tuyến giữa ở phút 84

Phút 84, Juventus thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Teun Koopmeiners được tung vào sân thế chỗ Douglas Luiz Soares. Sau khi có bàn gỡ 1-1, đội khách tiếp tục tăng cường sức sống cho hàng tiền vệ nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm trong những phút cuối.

90'Juventus dồn ép tìm bàn thắng quyết định

Bước sang phút 90, Juventus vẫn áp đảo hoàn toàn khi cầm bóng tới 72% và tung ra tới 22 cú dứt điểm so với vỏn vẹn 3 của Cagliari. Sức ép nghẹt thở còn thể hiện qua tỷ lệ dứt điểm trúng đích 2 - 10 cùng 9 quả phạt góc dành cho đội khách, song tỷ số vẫn đang là 1-1 khi hàng thủ chủ nhà kiên cường chống đỡ.

KTKết thúc: Cagliari 1-1 Juventus

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:40 12/10/2026

Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách khi hành quân đến sân vận động Unipol Domus chạm trán Cagliari vào lúc 01:45 ngày 12/10/2026. Chênh lệch giữa hai đội lúc này chỉ là 2 điểm, biến màn so tài thành điểm nóng đáng chú ý tại nhóm đầu bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi của Juventus

Bước vào trận đấu, Cagliari đang chiếm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 12 điểm tích lũy được. Đội chủ nhà đã tạo dựng một khởi đầu vững chắc để chen chân vào nhóm dẫn đầu, qua đó nắm giữ lợi thế nhất định về mặt tâm lý trước cuộc tiếp đón đại diện thành Turin.

Ở chiều ngược lại, Juventus hiện đứng thứ 8 với 10 điểm. Việc chỉ kém chính Cagliari 2 điểm mở ra cơ hội rõ ràng để thầy trò đội khách tiếp cận nhóm dự cúp châu lục. Một màn trình diễn tập trung tại Unipol Domus sẽ là chìa khóa để Juventus hiện thực hóa tham vọng nâng cao thứ hạng trong cuộc đua đường dài.

Phong độ gần đây của hai đội

Cagliari thể hiện sự hưng phấn đáng kể qua chuỗi kết quả vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Nhịp điệu thi đấu tích cực cùng sự hiệu quả trong khâu giải quyết trận đấu đang giúp đoàn quân sân Unipol Domus duy trì trạng thái tự tin cao độ.

Về phía Juventus, phong độ của đội bóng áo sọc trắng đen cũng mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Đội khách sở hữu 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua ở 5 lần ra sân gần nhất. Việc giành trọn niềm vui ở 2 trận đấu gần đây nhất chứng minh bản lĩnh và tính ổn định của Juventus đang dần trở lại đúng thời điểm.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Juventus vẫn là bên nắm ưu thế tổng thể. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, Juventus giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và để Cagliari vượt qua 1 lần. Sự vượt trội này mang đến điểm tựa tinh thần không nhỏ cho đại diện thành Turin mỗi khi chạm trán đối thủ.

Tuy nhiên, chuyến hành quân đến Unipol Domus chưa bao giờ là thử thách dễ chịu, nhất là khi Cagliari đang duy trì sự hưng phấn nhờ vị trí thứ 4 hiện tại. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co chặt chẽ, nơi toan tính chiến thuật và khả năng kiểm soát khu trung tuyến sẽ định đoạt cục diện trận cầu tâm điểm này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)