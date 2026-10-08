Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 mở rộng không gian xúc tiến thương mại

Mở rộng kết nối doanh nghiệp

Ngày 8/10, Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện có 250 gian hàng, hơn 400 thương hiệu đến từ 20 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, triển lãm tập trung vào kết nối doanh nghiệp trong chuỗi cà phê, trà và F&B. Đây là nơi các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, thiết bị, công nghệ, đối tác phân phối và cập nhật những mô hình kinh doanh mới.

Với ngành cà phê và trà, thị trường đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến và cách thức đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Vì vậy, nhu cầu tìm kiếm đối tác, thiết bị và giải pháp phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng tăng lên.

Toàn cảnh triển lãm Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 quy tụ các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu, máy móc, thiết bị và giải pháp cho ngành F&B cùng các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, trà, chuỗi cửa hàng và nhà đầu tư. Việc tập trung các mắt xích trong cùng một không gian tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, tìm kiếm nguồn cung và mở rộng quan hệ kinh doanh.

Đây cũng là điểm đáng chú ý từ góc độ xúc tiến thương mại. Thay vì chỉ đưa sản phẩm đến trưng bày, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp đối tác và thị trường, qua đó tìm kiếm các hướng hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế.

Sự tham gia của hơn 400 thương hiệu đến từ 20 quốc gia cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sản phẩm, công nghệ và xu hướng phát triển của ngành cà phê, trà và F&B trên thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, sự kiện tạo kênh để các đối tác nước ngoài tìm hiểu sản phẩm, năng lực cung ứng và thị trường Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng đối với những ngành hàng có lợi thế về nguyên liệu như cà phê và trà.

Từ nguyên liệu đến sản phẩm giá trị cao

Việt Nam có lợi thế về sản xuất cà phê và trà, nhưng để nâng giá trị thương mại, doanh nghiệp phải giải quyết đồng thời nhiều khâu, từ chất lượng nguyên liệu, chế biến, công nghệ đến phát triển sản phẩm và thị trường.

Nội dung của Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 vì vậy không chỉ xoay quanh sản phẩm cuối cùng. Các hoạt động tại triển lãm còn tập trung vào thiết bị, công nghệ, kỹ thuật pha chế và các giải pháp phục vụ hoạt động kinh doanh F&B.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 diễn ra từ ngày 8 - 10/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Ba cuộc thi cấp quốc gia gồm Vietnam National Brewers Cup 2026, Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2026 và Tea Masters Cup Vietnam 2026 dự kiến có hơn 180 thí sinh tham gia.

Trong đó, Vietnam National Brewers Cup 2026 tập trung vào kỹ thuật pha chế thủ công, kiểm soát chiết xuất và đánh giá cảm quan. Quán quân sẽ đại diện Việt Nam tham dự World Brewers Cup 2027 tại Bogotá, Colombia. Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2026 tập trung vào kỹ thuật tạo hình trên nền cà phê. Quán quân sẽ đại diện Việt Nam tham dự World Latte Art Championship 2027 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Với Tea Masters Cup Vietnam 2026, các thí sinh tranh tài ở các nội dung pha chế trà, thử cảm quan trà và trà sáng tạo. Hoạt động này góp phần đưa trà vào những cách thức khai thác mới trong lĩnh vực F&B.

Các cuộc thi cũng cho thấy một hướng tiếp cận khác của xúc tiến thương mại: không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tay nghề và khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tạo thêm cơ hội cho cà phê, trà Việt

Theo Ban tổ chức, Việt Nam có lợi thế về vùng nguyên liệu và lực lượng chuyên môn ngày càng phát triển. Vấn đề đặt ra là kết nối những lợi thế này với công nghệ, thương hiệu và thị trường. Thực tế, với các sản phẩm nông nghiệp nói chung, việc có vùng nguyên liệu tốt chưa đồng nghĩa với việc tạo được giá trị thương mại cao. Khả năng chế biến, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường quyết định phần lớn giá trị cuối cùng của sản phẩm.

Bởi vậy, các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao thương và tiếp cận công nghệ tại những triển lãm chuyên ngành có thể tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tìm đầu ra, mở rộng hệ thống phân phối và từng bước nâng giá trị sản phẩm.

Từ một triển lãm chuyên ngành, Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 đang tạo thêm một điểm kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường, giữa nhà cung cấp với người sử dụng và giữa sản phẩm nguyên liệu với những mô hình kinh doanh mới. Đối với cà phê và trà Việt Nam, đây cũng là hướng đi cần thiết để lợi thế về vùng trồng được chuyển hóa thành giá trị thương mại, thay vì chỉ dừng ở khâu cung cấp nguyên liệu.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 diễn ra từ ngày 8 - 10/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện có 250 gian hàng, hơn 400 thương hiệu đến từ 20 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách. Đây là không gian kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực cà phê, trà và F&B, tập trung vào giao thương, tìm kiếm nguồn cung, đối tác, thiết bị, công nghệ và cơ hội mở rộng thị trường.