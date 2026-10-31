CAF đảo ngược quyết định, đưa AFCON trở lại chu kỳ hai năm

Ngày 30/10, Ban Chấp hành CAF nhất trí thông qua việc khôi phục chu kỳ tổ chức AFCON hai năm một lần.

Theo thông báo chính thức, giải đấu tiếp theo vẫn diễn ra vào năm 2027 tại Kenya, Tanzania và Uganda. Các kỳ tiếp theo dự kiến được tổ chức vào năm 2028, 2031 và 2033.

Quyết định mới đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong kế hoạch tổ chức các giải đấu cấp đội tuyển của bóng đá châu Phi. Ảnh: CAF

Trước đó, vào tháng 12/2025, CAF từng công bố kế hoạch chuyển AFCON sang chu kỳ bốn năm, bắt đầu từ năm 2028.

Thay đổi này nhằm tạo khoảng trống trong lịch thi đấu quốc tế để triển khai Africa Nations League - giải đấu mới được đề xuất tổ chức hai năm một lần, với kỳ vọng mang lại nguồn thu và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá châu Phi.

Tuy nhiên, kế hoạch mới gặp trở ngại khi CAF nhận thấy Africa Nations League sẽ cần nhiều năm mới có thể tạo ra nguồn tài chính đáng kể để hỗ trợ các giải đấu và hoạt động bóng đá trên toàn châu lục.

Trong thời gian chờ đợi, việc giảm tần suất tổ chức AFCON có thể ảnh hưởng đến nguồn thu cũng như cơ hội thi đấu của các đội tuyển thành viên.

Chủ tịch CAF Patrice Motsepe cho biết quyết định khôi phục chu kỳ hai năm nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của bóng đá châu Phi, bao gồm 54 liên đoàn thành viên và những cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ bên ngoài lục địa.

Ông cũng nhấn mạnh việc duy trì giải đấu sẽ góp phần hỗ trợ sự phát triển của bóng đá và tăng khả năng tự chủ tài chính của CAF.

Sadio Mane của Senegal nâng cao chiếc cúp cùng các đồng đội trong lễ ăn mừng sau khi giành chiến thắng tại Giải vô địch bóng đá châu Phi 2025. Ảnh: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Một yếu tố khác được tính đến là lịch thi đấu quốc tế. CAF xác nhận sẽ không tổ chức vòng chung kết AFCON trong năm diễn ra World Cup.

Vì vậy, giải đấu sẽ không có kỳ tổ chức vào năm 2030, dù theo chu kỳ mới, các kỳ tiếp theo được dự kiến vào năm 2028, 2031 và 2033.

Việc thay đổi lịch thi đấu AFCON nhiều lần từng tạo ra không ít tranh luận, đặc biệt trong mối quan hệ giữa các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ châu Âu.

Giải đấu thường diễn ra vào giai đoạn giữa mùa bóng của nhiều giải vô địch quốc gia, khiến các câu lạc bộ phải tạm thời thiếu vắng những cầu thủ được triệu tập về đội tuyển.

Dù vậy, CAF cho rằng việc duy trì AFCON hai năm một lần vẫn cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Giải đấu không chỉ là sân chơi xác định đội tuyển mạnh nhất châu Phi mà còn mang ý nghĩa văn hóa, kết nối người hâm mộ từ 54 quốc gia thành viên và cộng đồng người châu Phi trên khắp thế giới.

Quyết định mới đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong kế hoạch tổ chức các giải đấu cấp đội tuyển của bóng đá châu Phi.

Thay vì chuyển sang mô hình bốn năm một lần như dự kiến trước đó, CAF sẽ tiếp tục duy trì AFCON theo lịch truyền thống, đồng thời tìm cách phát triển Africa Nations League trong tương lai.