Cadence ra mắt Maestro, bộ mô hình AI chuyên biệt cho thiết kế chip và hệ thống

Cadence (Nasdaq: CDNS) vừa công bố bộ mô hình AI Maestro™ (Maestro AI Model Portfolio), nền tảng vận hành các siêu AI Agent (Cadence® AI Super Agents ) trong toàn bộ quy trình thiết kế bán dẫn và hệ thống.

Bằng cách kết hợp các mô hình này với các vòng lặp học tăng cường (reinforcement learning – RL) cùng các công cụ tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) và tự động hóa thiết kế hệ thống (SDA) đã được kiểm chứng, Cadence mang đến một nền tảng kỹ thuật dựa trên Agentic AI được tích hợp chặt chẽ. Nền tảng này giúp cải thiện chất lượng kết quả, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và liên tục nâng cao hiệu năng nhờ cơ chế tự cải thiện.

Kết hợp mô hình tiên phong, trọng số mở và mô hình chuyên biệt

Maestro cung cấp cho khách hàng một nền tảng bảo mật do Cadence quản lý, kết hợp trí tuệ và chuyên môn sâu theo từng lĩnh vực với khả năng kiểm soát, quyền lựa chọn và sự linh hoạt mà doanh nghiệp cần để tự tin đổi mới.

Bộ mô hình Maestro gồm nhiều quy mô và kiến trúc khác nhau, bao gồm các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được huấn luyện bổ sung (post-trained) cho lĩnh vực chuyên biệt, các mô hình ra quyết định đã được huấn luyện và các kỹ năng tác nhân AI có khả năng tự cải thiện.

Maestro được tích hợp với các siêu AI Agent của Cadence như AuraStack™, ChipStack™, InnoStack™ và ViraStack™, cùng các công cụ EDA, SDA và học tăng cường. Nhờ đó, Maestro đưa trí tuệ chuyên biệt vào những quy trình kỹ thuật phức tạp thông qua sự phối hợp tối ưu giữa mô hình tiên phong (frontier), mô hình trọng số mở (open-weight) và mô hình chuyên biệt, trên cả môi trường đám mây lẫn hạ tầng tại chỗ (on-premises).

“Muốn tạo ra cuộc cách mạng trong các tác vụ kỹ thuật phức tạp, cần có trí tuệ chuyên sâu theo lĩnh vực”, ông Anirudh Devgan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cadence, nhận định. “Việc kết hợp bộ mô hình chuyên biệt Maestro với các mô hình tiên phong và mô hình trọng số mở hàng đầu giúp siêu tác nhân AI của chúng tôi vận hành công cụ EDA và SDA của Cadence một cách thuần thục và hiệu quả vượt trội, qua đó thay đổi cách thiết kế chip và hệ thống”.

NVIDIA, Socionext, Silicon Labs cùng tham gia

Theo ông Tim Costa, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng kỹ thuật công nghiệp và tính toán của NVIDIA, thiết kế chip bằng AI Agent đòi hỏi AI có khả năng tạo nội dung thiết kế, đánh giá sự đánh đổi giữa các phương án thiết kế và học hỏi từ kết quả kỹ thuật đã được kiểm chứng.

“Hợp tác với Cadence mang NVIDIA Nemotron, OpenShell và chuyên môn kỹ thuật sâu rộng vào các mô hình chuyên biệt của Maestro. Khi gắn học tăng cường với phản hồi từ công cụ EDA và các bộ giải tất định (deterministic solver), chúng tôi có thể dạy AI Agent đưa ra quyết định thiết kế tốt hơn, dựa trên mức độ công việc đáp ứng mục tiêu và ràng buộc kỹ thuật”, ông Costa cho biết.

Phía Socionext, ông Hisato Yoshida, Giám đốc vận hành (COO), chia sẻ công ty đang triển khai AI Super Agent InnoStack của Cadence vào môi trường thiết kế. “Kết hợp AI Agent với các công cụ EDA tiên tiến cho thiết kế vật lý, chúng tôi kỳ vọng năng suất tổng thể tăng tới 5 lần mà vẫn giữ được chất lượng thiết kế. Chúng tôi xem Maestro là bước tiếp theo để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong toàn bộ quy trình thiết kế”, ông nói.

Phó chủ tịch kỹ thuật của Silicon Labs cho rằng các thiết bị tiêu thụ điện năng siêu thấp đòi hỏi đổi mới trên nhiều lĩnh vực, và Agentic AI đang mở ra những cơ hội mới về tối ưu điện năng. “Nhờ sử dụng Cadence Verisium Debug trong siêu AI Agent ChipStack, các nhóm kỹ sư của chúng tôi đã đẩy nhanh việc phân tích nguyên nhân gốc rễ và gỡ lỗi toàn trình trong giai đoạn kiểm chứng điện năng thấp trước khi sản xuất silicon. Chúng tôi mong đợi thêm nhiều lợi ích từ các mô hình chuyên biệt Maestro của Cadence”, bà Sharda cho biết.

Ảnh: Cadence.

Môi trường học tự cải thiện cho Engineering AI

Kết quả ban đầu cho thấy Maestro giúp cải thiện tới 30% chất lượng kết quả và hiệu quả sử dụng token cao gấp 5 lần so với mô hình nền tảng đa dụng.

Theo Cadence, những cải thiện này đến từ một môi trường học tích hợp theo chiều dọc, kết hợp tri thức chuyên ngành của Cadence, các bộ dữ liệu kỹ thuật được tuyển chọn, siêu tác nhân AI, công cụ EDA, SDA và hệ thống đánh giá. Các thuật toán chặt chẽ và bộ giải tất định của Cadence đánh giá đầu ra dựa trên mục tiêu, ràng buộc kỹ thuật và dữ liệu chuẩn (ground truth), tạo nên các vòng phản hồi khép kín, đã được kiểm chứng phục vụ quá trình học tăng cường và tự cải thiện liên tục.

Trí tuệ chuyên ngành, lựa chọn mô hình thông minh

Môi trường học của Cadence hợp nhất nhiều năng lực AI bổ trợ cho nhau trong một quy trình duy nhất. Các mô hình tiên phong và mô hình trọng số mở đảm nhận khả năng ngôn ngữ, suy luận và xử lý đa phương thức; trong khi bộ mô hình Maestro cung cấp chuyên môn cho thiết kế chip và hệ thống phức tạp.

Khi nhận một mục tiêu cấp cao, siêu AI Agent của Cadence sẽ diễn giải ý đồ thiết kế, chia nhỏ tác vụ, điều phối Maestro cùng các mô hình tiên phong và trọng số mở hàng đầu khác, đồng thời vận hành công cụ EDA và SDA của Cadence. Giải pháp tổng hợp này có thể diễn giải thông số kỹ thuật, tạo nội dung thiết kế, phân tích kết quả, đánh giá sự đánh đổi giữa các phương án thiết kế và hỗ trợ ra quyết định dựa trên yêu cầu kỹ thuật, chi phí và bảo mật.

Bộ mô hình Maestro, bao gồm NVIDIA Nemotron và các mô hình khác, có thể được huấn luyện bổ sung bằng dữ liệu, thiết kế và quy trình riêng của từng khách hàng. Bằng cách cân bằng giữa việc gọi công cụ EDA, SDA và gọi mô hình ngôn ngữ lớn, Maestro giảm đáng kể lượng token sử dụng mà vẫn đảm bảo hiệu quả thực thi.

Toàn bộ môi trường AI Agent của Cadence, gồm siêu AI Agent , bộ mô hình Maestro và công cụ EDA, có thể chạy trên nền tảng đám mây bảo mật của Cadence, các đám mây công cộng bảo mật hoặc môi trường tại chỗ do khách hàng kiểm soát, đáp ứng yêu cầu về quyền riêng tư dữ liệu, bảo mật và triển khai. Cadence và NVIDIA cũng đang hợp tác về bảo mật agent thông qua việc tích hợp kiến trúc tham chiếu NVIDIA OpenShell.

Thời điểm ra mắt

Những mô hình Maestro đầu tiên sẽ được cung cấp cho một số khách hàng truy cập sớm trong quý 4/2026.

Về Cadence

Cadence là công ty dẫn đầu thị trường về AI và bản sao số (digital twin), tiên phong ứng dụng phần mềm tính toán để thúc đẩy đổi mới trong thiết kế kỹ thuật, từ silicon đến hệ thống. Dựa trên chiến lược Intelligent System Design™, các giải pháp thiết kế của Cadence đóng vai trò thiết yếu giúp những công ty bán dẫn và hệ thống hàng đầu thế giới phát triển sản phẩm thế hệ mới, từ chip đến các hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh, phục vụ nhiều thị trường như điện toán siêu quy mô, truyền thông di động, ô tô, hàng không vũ trụ, công nghiệp, khoa học sự sống và robot. Năm 2025, Cadence được tạp chí Fortune bình chọn vào danh sách 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất thế giới. Tìm hiểu thêm tại www.cadence.com.