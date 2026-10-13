Cách xử lý khi phát hiện tổ chim trong ô tô

Nhiều loài chim có thể làm tổ trong khoang động cơ hoặc hốc bánh xe ô tô, nhưng việc di dời tổ chim không đơn giản do các quy định bảo vệ động vật di cư. Người sở hữu xe cần liên hệ với cơ quan chức năng để xử lý đúng pháp luật và tránh vi phạm.

Tổ chim làm tổ trong khoang động cơ ô tô có thể gây nguy hiểm, cần liên hệ cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định. Ảnh: Jalopnik

Chim và một số loài động vật khác đôi khi chọn khoang động cơ hoặc hốc bánh xe ô tô làm nơi làm tổ. Tuy nhiên, nhiều loài chim được bảo vệ bởi Đạo luật Hiệp ước Chim Di cư (MBTA) ban hành năm 1918, cấm việc lấy, giữ hoặc di dời chim di cư, tổ hoặc trứng của chúng mà không có giấy phép hợp lệ.

Khi phát hiện tổ chim trong ô tô, chủ xe nên liên hệ với Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and Wildlife Service) hoặc các cơ quan quản lý động vật hoang dã địa phương để được hướng dẫn xử lý đúng quy định pháp luật.

Nếu tổ chim không có trứng hoặc chim non, việc di dời tổ có thể được thực hiện, nhưng cần tránh đỗ xe lại ở vị trí cũ để chim không quay lại làm tổ lần nữa. Trong trường hợp tổ có trứng hoặc chim non, việc di dời thường bị hạn chế và chỉ được cấp phép trong những trường hợp đặc biệt như chim gây nguy hiểm cho sức khỏe con người hoặc là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Chờ đến khi tổ chim không còn hoạt động là cách an toàn và hợp pháp nhất để loại bỏ tổ mà không vi phạm các quy định bảo vệ. Khi tổ không còn chim non hoặc trứng, các biện pháp di dời hoặc xử lý tổ có thể được thực hiện dễ dàng hơn.

Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ kiểm soát sinh vật có giấy phép hoặc các cơ quan chức năng sẽ giúp đảm bảo quá trình xử lý tổ chim diễn ra an toàn, hợp pháp và không gây tổn hại đến chim cũng như chủ xe.

Chủ xe cần kiên nhẫn vì ô tô có thể cung cấp sự bảo vệ và giữ ấm cho chim trong quá trình làm tổ. Việc xử lý tổ chim cần được thực hiện cẩn trọng nhằm bảo vệ các loài chim di cư theo quy định của pháp luật.