Cách xử lý hoa giấy ra hoa đúng dịp Tết 2027

Cách làm hoa giấy trổ bông đúng dịp Tết

Theo VTC News, trước tiên, để cây hoa giấy trổ bông đúng thời điểm, bạn cần hiểu rõ đặc tính sinh trưởng của loài cây này. Hoa giấy là loài cây ưa sáng, không chịu được ngập úng và có khả năng chịu hạn tốt.

Cây thường trổ bông vào mùa xuân và mùa hè, nhưng với một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt, bạn có thể điều chỉnh để cây ra hoa đúng dịp Tết.

Hoa giấy cần nhiều ánh sáng để phát triển và ra hoa. Đặt cây ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp ít nhất 5-6 giờ mỗi ngày. Nhiệt độ lý tưởng cho hoa giấy là từ 20-30 độ C. Nếu sống ở khu vực có mùa đông lạnh, cần bảo vệ hoa khỏi sương giá hoặc chuyển cây vào nhà kính để giữ ấm.

Đất trồng hoa giấy cần có độ thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Trộn đất vườn với phân hữu cơ, phân trùn quế hoặc phân chuồng đã ủ hoai để cung cấp dưỡng chất cho cây. Kiểm tra độ pH của đất, cần duy trì ở mức trung tính để cây phát triển tốt.

Cây hoa giấy dễ trồng và chăm sóc nên được nhiều người yêu thích trồng ở trước cổng nhà, làm cây bonsai.

Theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, bón phân định kỳ cho cây hoa giấy, khoảng 1-2 tháng/lần. Sử dụng phân NPK hoặc phân hữu cơ hoai mục để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây. Giai đoạn trước khi cây ra hoa (khoảng 2 tháng), nên tăng cường bón phân lân và kali để kích thích cây ra nhiều hoa.

Cắt tỉa cành giúp cây thông thoáng, tạo tán đẹp và kích thích ra hoa. Nên cắt tỉa những cành già, cành yếu, cành bị sâu bệnh. Thời điểm thích hợp để cắt tỉa cành là sau khi hoa tàn hoặc vào mùa xuân.

"Xiết nước"là kỹ thuật quan trọng giúp "lái" hoa giấy nở đúng dịp Tết. "Xiết nước" nghĩa là ngừng tưới nước cho cây trong một khoảng thời gian nhất định (khoảng 1-2 tuần) để cây cảm nhận được sự khắc nghiệt và tập trung năng lượng để ra hoa. Thời điểm thích hợp để "xiết nước" là khoảng 2 tháng trước Tết.

Lưu ý để hoa giấy ra hoa

Để kích hoa giấy nở vào dịp Tết, cần chú ý đảm bảo cây khỏe mạnh, lá xanh đậm và mầm phát triển tốt. Một lưu ý quan trọng để hoa giấy nở đúng thời điểm là không để rễ cây ăn sâu xuống đất. Nếu rễ đã ăn xuống, cần cắt hoặc chặt bỏ để kiểm soát dinh dưỡng.

Để đảm bảo kích hoa giấy nở vào dịp Tết, các bạn nên chọn trồng hoa giấy trong chậu, vừa dễ dàng chăm sóc vừa thuận tiện trong việc kiểm soát thời gian ra hoa.

Hoa giấy thuộc họ cây leo, có khả năng chịu khô hạn tốt. Khi trồng trực tiếp xuống đất, cây thường phát triển nhanh, lá xanh tươi nhưng lại khó ra hoa. Do đó, để đảm bảo kích hoa giấy nở vào dịp Tết, các bạn nên chọn trồng hoa giấy trong chậu, vừa dễ dàng chăm sóc vừa thuận tiện trong việc kiểm soát thời gian ra hoa.

Hoa giấy vốn là loài hoa ưa sáng, chỉ khi nhận đủ ánh nắng thì cây mới phát triển tốt và nở hoa rực rỡ. Trong thời điểm chuẩn bị kích hoa giấy nở vào dịp Tết sắp tới, cần chú ý đảm bảo cây được cung cấp đủ ánh sáng mỗi ngày.

Ánh sáng là yếu tố quan trọng để kích thích cây ra hoa đúng thời gian mong muốn, bạn cần đảm bảo cây hoa giấy nhận đủ ít nhất 8 tiếng ánh sáng mặt trời. Điều này giúp hoa nở nhiều hơn, màu sắc rực rỡ hơn và thời gian ra hoa cũng kéo dài.