Cách xóa cột trong Excel trên máy tính, điện thoại tiện lợi.

Khi làm việc với Excel, bạn có thể cần xóa những cột chứa dữ liệu không còn cần thiết để bảng tính dễ theo dõi hơn. Thao tác này khá đơn giản nhưng cách thực hiện có thể khác nhau tùy thiết bị. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách xóa cột trong Excel trên máy tính và điện thoại nhanh chóng, thuận tiện.

Hướng dẫn xóa cột trong Excel trên máy tính

Khi bảng tính xuất hiện những cột dữ liệu không còn cần thiết, bạn có thể loại bỏ chúng để nội dung trở nên gọn gàng và dễ quản lý hơn. Trước khi thao tác, hãy mở đúng tệp Excel cần chỉnh sửa. Dưới đây là ba phương pháp xóa cột phổ biến mà bạn có thể áp dụng.

Xóa cột Excel nhanh bằng phím tắt

Sử dụng tổ hợp phím là giải pháp phù hợp khi bạn muốn xóa cột mà không cần tìm kiếm lệnh trên thanh công cụ. Cách thực hiện khá đơn giản và có thể áp dụng trên nhiều phiên bản Excel.

Bước 1: Xác định cột cần loại bỏ, sau đó nhấp vào tiêu đề cột ở phía trên cùng để chọn toàn bộ cột. Chẳng hạn, bạn có thể nhấn vào chữ A, B hoặc C tùy theo vị trí dữ liệu cần xóa.

Xác định cột cần loại bỏ, sau đó nhấp vào tiêu đề cột.

Bước 2: Khi cột đã được chọn, nhấn tổ hợp phím Ctrl + dấu trừ (-) trên bàn phím. Excel sẽ hiển thị tùy chọn xóa nếu cần thiết; hãy chọn xóa toàn bộ cột để hoàn tất thao tác.

Loại bỏ cột bằng lệnh Delete trên thanh Ribbon

Nếu muốn thực hiện trực tiếp qua giao diện Excel, bạn có thể sử dụng lệnh Delete trong tab Home. Phương pháp này giúp xác định rõ thao tác cần thực hiện và hạn chế nhầm lẫn giữa việc xóa dữ liệu với xóa cả cột.

Bước 1: Nhấn vào chữ cái đại diện cho cột cần xóa, chẳng hạn A, B hoặc C, để bôi đen toàn bộ cột đó.

Nhấn vào chữ cái đại diện cho cột cần xóa.

Bước 2: Trên thanh công cụ phía trên, chọn tab Home để mở các công cụ chỉnh sửa bảng tính.

Chọn tab Home để mở các công cụ chỉnh sửa bảng tính.

Bước 3: Tìm nhóm công cụ Cells, nhấn vào mũi tên bên cạnh lệnh Delete rồi chọn Delete Sheet Columns. Nếu đang làm việc với bảng dữ liệu được định dạng dạng Table, tùy chọn Delete Table Columns có thể xuất hiện tùy theo ngữ cảnh.

Tìm nhóm công cụ Cells.

Sau khi thực hiện, cột được chọn sẽ bị loại bỏ khỏi trang tính. Những cột nằm phía bên phải sẽ tự động dịch chuyển sang trái để lấp đầy khoảng trống, giúp bố cục dữ liệu liền mạch hơn.

Lưu ý: Phím Delete trên bàn phím chỉ xóa nội dung trong các ô đã chọn, chẳng hạn chữ và số, chứ không loại bỏ hoàn toàn cột khỏi trang tính. Vì vậy, nếu muốn xóa cả cột, bạn cần sử dụng lệnh Delete trên thanh công cụ hoặc phương pháp xóa cột tương ứng.

Xóa cột Excel bằng menu chuột phải

Bên cạnh phím tắt và thanh Ribbon, menu chuột phải cũng là lựa chọn thuận tiện khi bạn muốn xóa cột trực tiếp tại vị trí đang làm việc. Cách này không yêu cầu chuyển qua nhiều tab trên giao diện.

Bước 1: Di chuyển đến bảng tính và nhấp vào tiêu đề cột ở phía trên cùng để chọn cột cần xóa.

Di chuyển đến bảng tính và nhấp vào tiêu đề cột.

Bước 2: Nhấn chuột phải vào cột đã chọn. Một menu tùy chọn sẽ xuất hiện trên màn hình. Tại đây, tìm và nhấn Delete để loại bỏ cột khỏi trang tính.

Sau khi hoàn tất, Excel sẽ xóa cột đã chọn và tự động điều chỉnh vị trí các cột còn lại. Bạn nên kiểm tra lại dữ liệu sau khi thao tác để bảo đảm bảng tính vẫn đúng với nhu cầu sử dụng.

Hướng dẫn xóa cột Excel trực tiếp trên điện thoại

Bạn không nhất thiết phải sử dụng máy tính mới có thể chỉnh sửa bảng tính Excel. Với ứng dụng Microsoft Excel trên điện thoại Android và iOS, bạn vẫn có thể xóa các cột dữ liệu không cần thiết chỉ bằng vài thao tác chạm. Cách thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Khởi chạy ứng dụng Excel trên điện thoại, sau đó mở tệp bảng tính mà bạn muốn chỉnh sửa.

Bước 2: Tại giao diện trang tính, chạm vào chữ cái tiêu đề cột như A, B hoặc C để chọn toàn bộ cột cần xóa.

hạm vào chữ cái tiêu đề cột như A, B hoặc C.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm trên thanh công cụ phía dưới màn hình. Trong danh sách tùy chọn hiện ra, tìm và chọn mục Chèn & Xóa.

Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm trên thanh công cụ.

Bước 4: Tiếp tục nhấn vào lệnh Xóa cột để loại bỏ cột đã chọn khỏi bảng tính.

Tiếp tục nhấn vào lệnh Xóa cột.

Sau khi hoàn tất, cột dữ liệu không cần thiết sẽ được xóa, đồng thời các cột còn lại được sắp xếp lại phù hợp. Nhờ đó, bạn có thể quản lý và chỉnh sửa bảng tính trên điện thoại thuận tiện hơn mà không cần chuyển sang máy tính.

Trên đây là những cách xóa cột trong Excel trên máy tính và điện thoại đơn giản, dễ thực hiện. Tùy vào thiết bị và nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn phím tắt, thanh công cụ hoặc menu chuột phải để thao tác nhanh hơn. Đừng quên kiểm tra lại dữ liệu sau khi xóa để đảm bảo bảng tính luôn gọn gàng, chính xác và dễ theo dõi.