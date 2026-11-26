Để đồng bào Raglay không còn lúng túng khi làm thủ tục hành chính

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Vĩnh, từ sớm, chị Cà Thêm (31 tuổi, người Raglay) mang theo hồ sơ để làm thủ tục hành chính. Lần đầu tự thực hiện, chị còn lúng túng với quy trình đăng ký trực tuyến. Nhờ cán bộ hướng dẫn, chị nhanh chóng hoàn thành các bước cần thiết.

Trước đây, các giấy tờ của gia đình thường do chồng đảm nhận. Qua lần này, chị biết thêm nhiều cách nộp hồ sơ và có thể đăng ký nhận kết quả tại nhà, không phải đi lại nhiều lần.

Trước kia, chị chủ yếu dùng điện thoại để nghe gọi, liên lạc và truy cập mạng xã hội. Được cán bộ hướng dẫn, chị dần biết cách đăng nhập hệ thống, kiểm tra thông tin và sử dụng giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Vĩnh hỗ trợ người đồng bào DTTS làm thủ tục. Ảnh: Xuân Ngọc

Cũng đến trung tâm làm thủ tục, anh Hà Keo (28 tuổi, người T’rin) đề nghị cấp bản sao giấy khai sinh cho con do giấy tờ được cấp ở tỉnh khác trước đây đã bị thất lạc. Anh cho biết, trước khi sáp nhập, mỗi lần cần giải quyết thủ tục thường phải lên huyện, đến các phòng, ban chuyên môn nên mất nhiều thời gian.

Vì ở xa quê, gia đình anh từng phải tính chuyện về quê hoặc nhờ người thân làm giúp nên việc cấp lại giấy khai sinh cho con bị trì hoãn. Nay, anh có thể đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Vĩnh để thực hiện thủ tục ngay tại địa phương.

Khánh Vĩnh là xã miền núi của tỉnh Khánh Hòa, có diện tích tự nhiên hơn 192km2, thống kê khoảng 11.200 người, phần lớn là đồng bào DTTS sinh sống, nhiều nhất là Raglay.

Tại trung tâm, các thủ tục được niêm yết công khai. Cán bộ hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước nộp trực tuyến. Những người chưa thành thạo công nghệ được hỗ trợ trực tiếp tại quầy.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, không để người dân gặp khó khi làm thủ tục

Bà Đỗ Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Vĩnh, cho biết địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, trong đó một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, trung tâm xác định cải cách thủ tục hành chính không chỉ là giải quyết hồ sơ đúng quy trình mà còn phải chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công.

Cán bộ, công chức chủ động hướng dẫn thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết bằng ngôn ngữ dễ hiểu; sử dụng tài liệu trực quan, mã QR để hỗ trợ người dân. Đặc biệt, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào DTTS được hướng dẫn từng bước, giúp nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến thay vì làm thay.

“Cán bộ không chỉ tuyên truyền mà trực tiếp hướng dẫn người dân đăng nhập VNeID để nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và thanh toán trực tuyến”, bà Huyền nhấn mạnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Vĩnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Trung tâm cũng chú trọng văn hóa công vụ, yêu cầu cán bộ giao tiếp lịch sự, tận tình, không gây phiền hà, sách nhiễu; phối hợp với các phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ. Đối với nhóm người yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật không có khả năng đi lại, đơn vị có kế hoạch hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. UBND xã thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp nhận phản ánh để kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ.

Theo bà Huyền, những giải pháp này mang lại kết quả tích cực. Từ đầu năm đến ngày 15/10/2026, xã Khánh Vĩnh tiếp nhận 3.160 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,96%, chỉ có một hồ sơ quá hạn do nguyên nhân khách quan từ đơn vị phối hợp. Trong đó, 3.158 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt 99,94%; 3.108 hồ sơ có kết quả được cung cấp dưới dạng điện tử, 3.092 hồ sơ được số hóa, đạt 99,49%.

Đáng chú ý, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 18/18 điểm theo số liệu tổng hợp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Qua đó, góp phần khẳng định hiệu quả của việc gắn cải cách hành chính với công tác dân vận, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua chuyển đổi số

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Phạm Ngọc Cường, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh, cho biết thời gian qua, địa phương đã thành lập 6 Tổ công nghệ số cộng đồng, gồm 5 tổ tại các thôn và 1 tổ cấp xã, với 8 thành viên mỗi tổ, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Các tổ thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID cùng các dịch vụ số.

Xã tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, đăng ký tài khoản, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số” qua loa truyền thanh, mạng xã hội và tập huấn cho cán bộ, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Theo ông Cường, do địa bàn rộng, chủ yếu là đồng bào DTTS sinh sống, xã sẽ triển khai mô hình “Trạm hỗ trợ công dân 24/7” tại các thôn để tư vấn, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Địa phương tiếp tục gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.