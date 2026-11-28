CEO Nvidia Jensen Huang và vợ, bà Lori, đã kết hôn được hơn 40 năm. Ảnh: Đại học Bang Oregon/Facebook.

Năm 1993, khi ông Jensen Huang thành lập Nvidia cùng cộng sự, vợ chồng ông đang nuôi 2 con nhỏ, với khoản tiền tiết kiệm chỉ đủ sống 6 tháng. Hơn 30 năm sau, Nvidia đưa họ vào hàng những cặp vợ chồng giàu nhất thế giới.

Theo Wall Street Journal, vợ chồng Huang vẫn kiểm soát khoảng 870 triệu cổ phiếu Nvidia, hiện được định giá hơn 109 tỷ USD. Số cổ phiếu này được phân bổ trong các quỹ tín thác, công ty và quỹ từ thiện, nhằm phục vụ mục tiêu quản lý tài sản, thuế và thừa kế.

Khối tài sản được quản lý qua nhiều quỹ

Jensen và Lori quen nhau khi cùng học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Bang Oregon. Ông Jensen từng kể đã chú ý đến Lori vì cô “siêu xinh”. Sau khi tốt nghiệp, hai người làm việc tại Thung lũng Silicon. Khi chồng khởi nghiệp, Lori nghỉ việc để chăm sóc các con.

Không lâu sau khi Nvidia ra đời, họ đã bắt đầu tính chuyện phân bổ tài sản thừa kế. Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), vợ chồng ông Huang trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu và kiểm soát khoảng 3,6% cổ phần Nvidia. Ông Jensen đứng tên gần 70 triệu cổ phiếu, còn khoảng 800 triệu cổ phiếu khác thuộc các hình thức mà hai người có thể được coi là cùng nắm quyền sở hữu.

Phần lớn số cổ phiếu nằm trong quỹ tín thác mang tên Jen Hsun và Lori Huang, thành lập năm 1995, hiện nắm gần 468 triệu cổ phiếu.

Đây nhiều khả năng là loại quỹ tín thác có thể sửa đổi hoặc thu hồi, theo Justin Miller, Giám đốc hoạch định tài sản tại Evercore. Dạng quỹ này thường được các gia đình lập ra để quản lý tài sản khi còn sống và giúp đảm bảo quá trình chuyển giao cho người thừa kế được thuận lợi. Vợ chồng Huang cùng quản lý quỹ nên thường cùng quyết định việc đầu tư và sử dụng tiền.

Khoảng 133 triệu cổ phiếu khác do các công ty trách nhiệm hữu hạn nắm giữ, với chủ sở hữu duy nhất chính là quỹ tín thác nói trên, theo hồ sơ SEC. Miller cho rằng cách làm này có thể nhằm bảo vệ tài sản trước các vụ kiện hoặc chuẩn bị cho việc tính thuế thừa kế về sau.

Chuyển cổ phiếu cho thế hệ sau

Vợ chồng ông Huang còn đã chuyển cổ phiếu Nvidia vào các quỹ tín thác không thể thu hồi từ trước khi giá cổ phiếu tăng vọt. Đây là cách làm thường thấy của các nhà sáng lập doanh nghiệp để phần giá trị cổ phiếu tăng thêm trong tương lai không bị tính vào tài sản thừa kế, qua đó giảm thuế tặng cho và thuế thừa kế.

“Đây là chiến lược chuyển giao tài sản thừa kế phổ biến nhất. Bạn tặng tài sản khi giá trị còn thấp và hy vọng giá sẽ tăng mạnh. Nhờ đó, phần tăng giá không còn nằm trong khối tài sản thừa kế”, luật sư thừa kế Jonathan Blattmachr tại New York giải thích.

Năm 2012, hai vợ chồng Huang đã lập một quỹ tín thác không thể thu hồi, hiện nắm hơn 31 triệu cổ phiếu. Đến năm 2016, hai người thành lập thêm một quỹ khác, đang giữ 109 triệu cổ phiếu. Người hưởng lợi từ những quỹ này thường là con cái, thậm chí có thể là những người thừa kế chưa ra đời.

Vợ chồng ông Huang cũng từng lập các quỹ cho phép người góp tài sản nhận tiền định kỳ trong thời hạn nhất định. Tài sản từ những quỹ này nhiều khả năng đã được chuyển vào quỹ thành lập năm 2016, để chuyển tài sản cho con cháu mà không phát sinh thuế tặng cho, thừa kế. Jensen và Lori cùng quản lý hai quỹ không thể thu hồi, để bảo đảm quyền lợi người thụ hưởng.

Nguồn: SEC. Đồ họa: Wall Street Journal.

Quỹ từ thiện nắm tài sản hàng tỷ USD

Bên cạnh tài sản gia đình, vợ chồng ông Huang còn điều hành quỹ từ thiện tư nhân mang tên hai người, trong đó Lori giữ chức Chủ tịch, còn Jensen là thư ký kiêm Giám đốc tài chính.

Theo hồ sơ công bố năm nay, quỹ từ thiện này nắm gần 59 triệu cổ phiếu Nvidia. Về mặt pháp lý, đây không còn được coi là tài sản cá nhân. Tài sản của quỹ này đã tăng từ 12,6 triệu USD năm 2007 lên 9,2 tỷ USD cuối năm 2024, khiến nó trở thành quỹ từ thiện tư nhân lớn thứ 13 tại Mỹ trong năm đó, theo chuyên gia Jon Bergdoll tại Đại học Indiana.

Mùa hè năm nay, Đại học Vanderbilt công bố nhận 75 triệu USD từ quỹ nói trên để thành lập trường đào tạo nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế tại San Francisco. Những đơn vị khác từng được hỗ trợ gồm Đại học Stanford, Đại học Bang Oregon, Hiệp hội châu Á, ngân hàng thực phẩm Second Harvest và các tổ chức chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Hai vợ chồng cũng cam kết tài trợ nhiều năm cho Nhà hát Opera San Francisco. Quỹ còn mua năng lực điện toán từ công ty CoreWeave để cung cấp cho trường đại học và tổ chức phi lợi nhuận, phục vụ nghiên cứu khoa học và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, phần lớn các khoản tài trợ lớn nhất của quỹ nhiều lần được chuyển vào các quỹ từ thiện do nhà tài trợ tư vấn (DAF) tại công ty tài chính Charles Schwab. Đây là loại quỹ cho phép người đóng góp tiền hoặc tài sản đề xuất những tổ chức và hoạt động từ thiện sẽ được nhận tài trợ. Riêng năm 2024, quỹ của vợ chồng Huang đã chuyển hơn 80 triệu USD vào các quỹ DAF.

Hình thức này có lợi cho các quỹ từ thiện tư nhân như của vợ chồng Huang, bởi số tiền chuyển vào DAF vẫn được tính vào mức tối thiểu 5% tài sản mà họ phải chi cho hoạt động từ thiện mỗi năm theo quy định. Tuy nhiên, DAF không bị ràng buộc về thời hạn chuyển tiền đến các tổ chức trực tiếp làm từ thiện, khiến cơ chế này từng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.