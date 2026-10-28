Cách vận hành của 'siêu trường' hơn 10.500 học sinh, 287 lớp ở phường Nha Trang

Sáng 28/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã báo cáo tỉnh Khánh Hòa về thực trạng tổ chức, hoạt động của các trường công lập trên địa bàn sau sắp xếp.

Theo đó, sau sắp xếp, địa bàn phường Nha Trang có 3 cơ sở giáo dục công lập tương ứng với 3 cấp học, tổng quy mô là 22.042 trẻ em và học sinh, 616 nhóm lớp, cùng 1.476 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Cụ thể, Trường Tiểu học Nha Trang gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu, 5 điểm trường với 287 lớp và hơn 10.500 học sinh. Trường THCS có 1 trường chính, 7 phân hiệu, 2 điểm trường, 205 lớp với 8.734 học sinh. Đối với Trường Mầm non , có 1 trường chính, 11 phân hiệu, 14 điểm trường, 124 nhóm lớp với 3.016 trẻ và 421 cán bộ, giáo viên.

Thực trạng của "siêu trường" sau sắp xếp gần 2 tháng sáp nhập

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho hay, sau hai tháng sáp nhập, trường học ở địa phương đã gặp những khó khăn nhất định. Cụ thể là phạm vi quản lý mở rộng và số lượng phân hiệu nhiều khiến Hiệu trưởng, đặc biệt tại Trường Mầm non, phải đối mặt với áp lực lớn. Các Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong khi vị trí Tổng phụ trách Đội cấp Tiểu học và THCS quá tải. Khối lượng hồ sơ quản lý vượt khả năng của đội ngũ kế toán và văn thư.

Để giải quyết, UBND phường đã chỉ đạo Hiệu trưởng tăng cường ủy quyền và giao quyền tự chủ cho các Phó Hiệu trưởng. Cơ chế điều hành trực tuyến và số hóa quy trình cũng được thiết lập nhằm giảm tải cho văn phòng.

Về nhân sự, hiện nay, Trường THCS vẫn thiếu giáo viên ở một số bộ môn (gồm 10 giáo viên Toán, 6 giáo viên Ngữ văn, 5 giáo viên Địa lý, 5 giáo viên Tin học), các trường tạm khắc phục bằng hợp đồng lao động. Định mức biên chế nhân viên hành chính chưa theo kịp quy mô trường lớn. Cơ sở vật chất giữa các phân hiệu không đồng đều, nhiều phòng học và bếp ăn xuống cấp.

Trường Tiểu học Nha Trang trên đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: Xuân Ngọc

Bên cạnh những khó khăn, việc sáp nhập trường học cũng tạo ra những thuận lợi trong quản lý giáo dục. Lãnh đạo UBND phường Nha Trang nêu những thuận lợi như việc tập trung đầu mối quản lý giúp thống nhất kế hoạch giáo dục, quy chế điều hành và tổ chức chuyên môn.

Đồng thời, khả năng điều tiết giáo viên giữa các phân hiệu đã phần nào khắc phục tình trạng thiếu, thừa cục bộ. Tại Trường Tiểu học, việc dạy Tiếng Anh và Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 được triển khai trên toàn trường mà không cần huy động học phí xã hội hóa.

Quá trình tổ chức lại các cơ sở giáo dục đảm bảo tính liên tục trong hoạt động dạy và học. Thực đơn, mức thu và khẩu phần ăn ở cấp mầm non và tiểu học được công khai; 100% học sinh tiểu học học 02 buổi/ngày. Chất lượng giáo dục được đảm bảo công bằng và đồng đều khi các dịch vụ học đường thiết yếu như suất ăn bán trú được chuẩn hóa.

Song song đó, việc giảm số đầu mối hành chính tạo thuận lợi cho chỉ đạo và phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn. Qua sắp xếp, 27 Hiệu trưởng đã chuyển xuống làm Hiệu phó và 32 Hiệu phó trở thành giáo viên, đảm bảo đúng chuyên môn. Các trường cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị, áp dụng hồ sơ điện tử và công nghệ thông tin để tối ưu quy trình vận hành, góp phần làm cho hoạt động quản lý trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Về định hướng, theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, địa phương sẽ duy trì mô hình tổ chức hiện hành đến hết năm học 2026-2027 để đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy học, với nguyên tắc điều hành lấy người học làm trung tâm. Thời gian tới, phường sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các phân hiệu, hoàn thiện quản trị theo hai tầng trách nhiệm: Trường chính điều phối chiến lược, phân hiệu chịu trách nhiệm vận hành.

Sau năm học 2026-2027, UBND phường sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả quản trị, chất lượng giáo dục và điều kiện an toàn trường học, từ đó kiến nghị biện pháp cải thiện. Phường cam kết theo dõi thực tế và xử lý kịp thời những bất cập thuộc thẩm quyền, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, ổn định và chất lượng.