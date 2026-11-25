Nhận hơn 170 triệu đồng sau lời kêu gọi của cô giáo

Những ngày qua, câu chuyện cô Nguyễn Hương Giang, giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Lý Nam Đế (phường Vạn Xuân, Thái Nguyên), từ chối nhận quà 20/11 để kêu gọi hỗ trợ một nam sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Thay vì nhận hoa, quà chúc mừng, cô Giang mong muốn những tình cảm dành cho mình được chuyển thành sự giúp đỡ thiết thực cho học trò. Nam sinh được cô kêu gọi hỗ trợ là N.V.N.N, học sinh tại lớp cô Giang chủ nhiệm. Mẹ em vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, để lại hai chị em sinh đôi sống cùng ông bà đã cao tuổi, sức khỏe yếu.

Lời kêu gọi của cô Giang nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân và cả những người xa lạ chưa một lần gặp mặt. Sau 3 ngày, số tiền quyên góp đã vượt 170 triệu đồng, lớn hơn nhiều so với mong đợi ban đầu của cô Giang.

Số tiền nhận được khiến cô Giang xúc động bởi tình cảm của mọi người dành cho học trò. Nhưng cô không ngờ rằng, điều này lại khiến N. cảm thấy bối rối, lo lắng khi biết số tiền ủng hộ đã lớn đến vậy.

Cô Nguyễn Hương Giang, giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Lý Nam Đế. Ảnh: NVCC

Cô Giang cho biết, tối 20/11, N. đã nhắn tin hẹn sáng hôm sau gặp cô để nói chuyện. Không biết học trò muốn chia sẻ điều gì, cô Giang thoáng chút lo lắng.

Sáng hôm sau đến trường, cô tìm gặp N. Nam sinh đứng trước cô giáo, rụt rè, hai tay liên tục vần vò gấu áo.

“Cô ơi, em thấy số tiền ấy quá lớn với chị em em. Hiện tại, mẹ em cũng để lại cho chúng em một ngôi nhà để ở, một quán tạp hóa tuy nhỏ nhưng cũng được dân làng ủng hộ, đủ để chúng em mưu sinh.

Lúc mẹ còn sống, mẹ dạy em rất nhiều điều. Có những điều em nhớ, có những điều em đã quên, nhưng có một điều em không bao giờ quên được, đó là phải sống biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Em không biết phải trả ơn cô và tất cả mọi người bằng cách nào”, N. nói với cô Giang.

Đến đây, nam sinh bật khóc. Câu nói dở dang, nghẹn lại giữa những xúc cảm không thể thành lời.

Cô Giang xúc động trước tâm sự của học trò. Tuy nhiên, cô muốn N. hiểu rằng số tiền mọi người gửi đến không phải một món nợ khiến em phải tìm cách trả lại.

Cô giải thích, ngay từ đầu, việc kêu gọi hỗ trợ chỉ đơn giản là mong muốn san sẻ gánh nặng với học trò. Những người chung tay giúp đỡ cũng xuất phát từ tình thương và mong muốn trao đi, chứ không mong nhận lại điều gì.

Cô động viên N. hãy đón nhận tình cảm ấy một cách bình yên, không cần cảm thấy mắc nợ bất cứ ai. Nếu sau này cuộc sống đủ đầy hơn, em có thể giúp đỡ một người khác đang khó khăn thì hãy tiếp tục trao đi, để lòng tốt được nối dài.

Xin nhường tiền hỗ trợ cho 2 bạn cùng trường

Sau những lời động viên của cô giáo, N. dường như đã nhẹ lòng hơn. Nhưng điều nam sinh nói tiếp theo đã khiến cô Giang bất ngờ.

“Số tiền đấy là quá lớn đối với chị em em. Em vẫn còn sức khỏe, vẫn có thể lao động được. Em xin phép chỉ nhận một phần thôi. Còn lại, em xin nhường cho một bạn ở lớp 12A6. Bạn ấy đang bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, cần rất nhiều tiền để chữa trị và một bạn ở lớp 12A4 cũng mồ côi như em”, N. đề nghị.

Cô Giang cho biết, bản thân đã lặng người trước lời đề nghị của học trò. N. vừa trải qua mất mát lớn, bản thân còn đang cần được giúp đỡ, nhưng khi nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng, em lại nghĩ đến những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

“Với mình, niềm hạnh phúc lớn nhất không nằm ở số tiền quyên góp được. Điều khiến mình xúc động là nhận ra học trò vẫn giữ được sự tử tế, biết nghĩ cho người khác ngay cả khi bản thân đang cần được nâng đỡ”, cô Giang chia sẻ.

Cô Giang tin rằng điều người mẹ để lại cho hai chị em không chỉ là mái nhà, quán tạp hóa nhỏ để mưu sinh mà còn là những bài học về cách sống, cách yêu thương và cách đối xử với mọi người.

Cô giáo cũng nói mình đã nhận được nhiều hơn những gì từng nghĩ tới. Đó không chỉ là sự ủng hộ của hàng trăm người mà còn là bài học về lòng biết ơn, sự tử tế và ý nghĩa của sự cho đi.

“Lòng tốt, khi được trao đi bằng sự chân thành, không bao giờ mất đi. Nó chỉ tiếp tục tìm một người khác để được trao đến. Và có lẽ, đó chính là cách để yêu thương đi hết vòng tuần hoàn của mình”, cô Giang chia sẻ.