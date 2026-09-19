Cách ứng phó khi phải di chuyển ở đoạn đường bị ngập sâu

Ngày 17/9, nhiều tuyến đường bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài khiến việc đi lại gặp khó khăn. Ảnh: Đình Tuệ.

Đặt an toàn bản thân lên trên hết

Sự việc một nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do bị cuốn xuống cống nước ngày 17/9 là một lời nhắc nhở rất lớn đối với tất cả chúng ta về sự nguy hiểm của mưa lớn, ngập lụt và dòng nước chảy xiết.

ThS Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Phùng Hưng (Sóc Sơn, Hà Nội), Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục & Đào tạo cho rằng, các em học sinh, sinh viên hãy nhớ rằng trong những thời điểm thời tiết bất thường, an toàn luôn phải được đặt lên trên hết.

Khi đường ngập sâu, nước chảy mạnh hoặc không thể quan sát rõ mặt đường, tuyệt đối không cố đi qua, kể cả khi đó là con đường quen thuộc hằng ngày. Dưới mặt nước có thể là hố sâu, miệng cống, đoạn đường sụt lún do mưa lớn hoặc những dòng chảy mạnh mà chúng ta không thể nhận biết bằng mắt thường.

ThS Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Phùng Hưng tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình Tuệ.

Không đi một mình qua khu vực ngập, không đứng gần sông, hồ, kênh, mương, cống thoát nước và đặc biệt không vì tò mò mà đến gần những nơi nước đang dâng hoặc chảy xiết. Nếu cảm thấy con đường phía trước không an toàn, hãy quay lại, tìm nơi trú và liên lạc ngay với gia đình, nhà trường hoặc người có thể hỗ trợ.

Thầy cô và cha mẹ có thể lo lắng khi các em đến muộn hoặc vắng một buổi học, nhưng chắc chắn không ai muốn các em đánh đổi sự an toàn của mình để có mặt đúng giờ. Trong mưa to gió lớn, ngập lụt, đừng cố chứng minh rằng mình có thể đi qua. Nếu có một chút nghi ngờ về mức độ an toàn, hãy dừng lại. Một buổi học có thể học bù, một cuộc hẹn có thể hẹn lại, nhưng tính mạng thì không có cơ hội thứ hai.

Một số lưu ý không thể bỏ qua

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nam sinh viên bị nước cuốn tại phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Ảnh: Người dân cung cấp.

Thứ nhất, đừng chỉ nhìn độ sâu của nước, các em hãy nhìn cách nước đang di chuyển. Nếu thấy mặt nước có dòng chảy rõ, tạo thành những vệt dài, xoáy, gợn mạnh hoặc nước cuốn rác, cành cây đi nhanh, đó là dấu hiệu dòng nước có lực và tuyệt đối không nên cố đi qua.

Các em cần đặc biệt cảnh giác ở những nơi nước đột nhiên xoáy thành vòng, bị hút xuống, sủi mạnh hoặc tạo thành một vùng lõm trên mặt nước; bên dưới có thể là miệng cống, hố hoặc vị trí nước đang thoát rất mạnh.

Thứ hai, hãy quan sát cả những điểm mà dòng nước thay đổi bất thường: đang tương đối phẳng bỗng nổi sóng, đổi hướng, chảy nhanh hơn hoặc xuất hiện một ranh giới rõ giữa hai vùng nước. Đó có thể là nơi địa hình bên dưới thay đổi, có bậc, rãnh, hố sâu hoặc vật cản.

Nếu nước đã che khuất vỉa hè, mép đường, dải phân cách hay các mốc quen thuộc khiến các em không còn xác định được đâu là phần đường an toàn, hãy coi đó là khu vực nguy hiểm.

Thứ ba, một nguyên tắc rất đơn giản nước đục là nước che giấu nguy hiểm. Chúng ta không thể biết dưới đó có hố ga mất nắp, cống thoát nước, dây điện, vật sắc nhọn hay một đoạn mặt đường đã bị xói lở. Đừng lấy chân, xe đạp hay xe máy để “thử xem có qua được không”, và cũng đừng cho rằng thấy người khác đi qua được nghĩa là mình có thể đi theo.

Thứ tư, nếu đang ở nơi cao và an toàn, các em hãy dành vài giây quan sát vật nổi trên mặt nước như lá, chai nhựa hay cành cây. Chúng có thể giúp nhận biết hướng và tương đối tốc độ của dòng chảy. Nếu những vật này bị cuốn nhanh, đổi hướng đột ngột hoặc xoay tròn tại một điểm, hãy tránh xa khu vực đó.

Điều quan trọng nhất là không có kỹ năng quan sát nào có thể bảo đảm rằng một dòng nước ngập là an toàn để đi qua. Những dấu hiệu trên dùng để giúp chúng ta nhận ra nguy hiểm và quyết định dừng lại, chứ không phải để tính toán xem mình có thể mạo hiểm đến mức nào. Khi không chắc chắn, hãy quay lại hoặc tìm đường khác. Đừng hỏi: “Mình có đi qua được không?”. Hãy hỏi: “Mình có thực sự cần phải đánh cược để đi qua không?”.