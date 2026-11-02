Cách tự vá lốp ô tô tại nhà và dụng cụ cần chuẩn bị

Lốp xe bị xẹp là tình trạng phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nếu không xử lý đúng cách. Việc biết cách tự vá lốp tại nhà sẽ giúp tài xế chủ động khắc phục sự cố, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn khi lưu thông.

Người lái xe tự thay lốp dự phòng khi gặp sự cố xẹp lốp, chuẩn bị dụng cụ cần thiết tại chỗ. Ảnh: SlashGear

Theo Cục An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), mỗi năm có hơn 10.000 vụ tai nạn liên quan đến lốp xe hỏng hoặc mòn quá mức. Lốp bị xẹp là hiện tượng khó tránh khỏi và nhiều người có thể gặp phải nhiều lần trong đời. Tuy nhiên, việc tiếp tục lái xe khi lốp bị xẹp rất nguy hiểm, không chỉ làm hỏng lốp nghiêm trọng hơn mà còn đe dọa an toàn cho người lái và những người tham gia giao thông khác.

Chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết trong xe là bước quan trọng để ứng phó khi gặp lốp xẹp. Tuy nhiên, hiểu rõ cách xử lý khi lốp bị xẹp còn quan trọng không kém, giúp tránh tai nạn và tổn thất không đáng có. Khi ở nhà và có đủ thời gian, bạn có thể tự vá lốp bằng các dụng cụ phù hợp và kỹ thuật đúng chuẩn.

Có ba cách chính để xử lý lốp xẹp là thay lốp dự phòng, vá bằng nút cao su hoặc vá bằng miếng dán. Thay lốp dự phòng là cách nhanh nhất nếu bạn đã có lốp dự phòng còn tốt. Nếu muốn tự vá, bạn cần xác định vị trí thủng, lấy dị vật ra, vá lỗ thủng rồi bơm lốp về áp suất chuẩn. Trong trường hợp lốp hư hại nặng, cách duy nhất là thay mới, và nên thay theo cặp để đảm bảo hiệu suất vận hành.

Những dụng cụ cần thiết để tự vá lốp tại nhà gồm: kích nâng xe để nâng bánh lên khỏi mặt đất, cờ lê mở ốc bánh xe, đồng hồ đo áp suất lốp, máy bơm hơi, kìm để gắp dị vật, chặn bánh xe để tránh xe bị trôi khi nâng, và găng tay dùng một lần để bảo vệ tay.

Khi thay lốp dự phòng, cần đảm bảo lốp dự phòng trong tình trạng tốt. Với vá lốp nhanh bằng nút hoặc miếng dán, bộ vá lốp chuyên dụng là không thể thiếu. Nếu lốp hỏng quá nặng, bạn nên đến các cửa hàng sửa chữa chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

Để biết lốp có thể tự vá hay không, cần kiểm tra vị trí và kích thước vết thủng. Nếu vết thủng nằm trên thành bên hoặc vai lốp, lốp phải được thay mới vì không an toàn khi sử dụng tiếp. Nếu vết thủng ở mặt gai và kích thước nhỏ hơn 6 mm, thường có thể vá được bằng nút hoặc miếng dán.

Trước khi tháo lốp, hãy đảm bảo xe đã đỗ chắc chắn, phanh tay được kích hoạt và đặt chặn bánh để tránh xe trôi. Dùng cờ lê nới lỏng ốc bánh nhưng chưa tháo hết, sau đó dùng kích nâng xe lên đến khi bánh xe cách mặt đất khoảng 2,5 cm. Tiếp tục tháo ốc bánh và lấy bánh xe ra cẩn thận.

Nếu không thấy vị trí thủng, có thể pha nước với xà phòng rồi bôi lên bề mặt lốp, chỗ thủng sẽ nổi bọt khí. Sau đó, dùng kìm gắp dị vật ra, dùng dụng cụ làm sạch lỗ thủng rồi nhét nút vá vào. Bôi keo cao su để cố định nút vá và cắt bỏ phần thừa. Đây là biện pháp tạm thời và không nên vá nhiều lần trên cùng một lốp.

Vá bằng miếng dán là phương pháp phức tạp hơn, cần tháo van lốp, tách lốp khỏi vành, làm sạch và xử lý bề mặt bên trong, sau đó dán miếng vá và ép chặt để đảm bảo kín khí. Sau khi vá xong, lắp lại van, bơm lốp đúng áp suất và lắp bánh xe vào vị trí, xiết ốc theo kiểu chữ thập để đảm bảo bánh xe được cố định đều và an toàn.