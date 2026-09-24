Cách tự sửa bình xăng bị rò rỉ trên ô tô và khi nào nên nhờ chuyên gia

Khi phát hiện mùi xăng hoặc hiệu suất nhiên liệu giảm, rất có thể bình xăng ô tô đang bị rò rỉ. Việc xử lý kịp thời là cần thiết bởi hơi xăng rất dễ bắt lửa, trong khi những vết rò nhỏ có thể tự sửa tại nhà với các bước an toàn cơ bản.

Kiểm tra kỹ phần gầm xe giúp phát hiện sớm rò rỉ bình xăng, đảm bảo an toàn khi vận hành ô tô. Ảnh: SlashGear

Dấu hiệu nhận biết bình xăng bị rò rỉ thường là mùi xăng nồng nặc hoặc hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu giảm bất thường. Ngoài ra, nếu thấy vũng nước xăng dưới phần đuôi xe, đây là bằng chứng rõ ràng cho việc rò rỉ nhiên liệu.

Hơi xăng rất dễ cháy nên không thể xem nhẹ các vết rò này. Để tự sửa chữa các vết rò nhỏ, trước tiên cần tắt máy và ngắt kết nối bình ắc quy để đảm bảo an toàn. Sau đó, tháo bình xăng ra khỏi xe, thường nằm dưới gầm phía sau, bằng cách ngắt các đường ống nhiên liệu và dây điện liên quan.

Tiếp theo, bình xăng được làm sạch kỹ bằng máy hút bụi và bàn chải mềm để xác định chính xác vị trí rò rỉ. Với các vết rò nhỏ, có thể sử dụng keo epoxy chuyên dụng theo hướng dẫn để bịt kín, sau đó để khô hoàn toàn trước khi lắp lại và kiểm tra rò rỉ.

Nếu nguyên nhân rò rỉ là do gỉ sét hoặc ăn mòn, việc sửa chữa sẽ phức tạp hơn và có thể cần đến dụng cụ chuyên dụng hoặc sự hỗ trợ của thợ chuyên nghiệp. Trong trường hợp hư hỏng nghiêm trọng, thay thế bình xăng là giải pháp an toàn và hiệu quả hơn.

Ngoài bình xăng, các bộ phận như ống cao su dẫn nhiên liệu hoặc nắp bình xăng bị lỏng, nứt cũng có thể gây rò hơi xăng. Những chi tiết này thường dễ dàng thay thế để khắc phục tình trạng rò rỉ.

Trước khi tiến hành bất kỳ sửa chữa nào, cần xả hết nhiên liệu trong bình để tránh nguy cơ cháy nổ. Nếu không chắc chắn về quy trình hay mức độ hư hỏng, tốt nhất nên nhờ đến các chuyên gia để đảm bảo an toàn và tránh những rủi ro không đáng có.

Người dùng cũng cần cảnh giác với một số chiêu trò của thợ sửa xe khi đề nghị làm sạch bình xăng không cần thiết, có thể là cách để tăng chi phí sửa chữa một cách không chính đáng.