Ảnh minh họa: pullandpourcoffee.

Trong làn sóng cà phê đặc sản, việc tự pha chế tại nhà đã trở thành một thú vui đòi hỏi kiến thức và sự tỉ mỉ. Thay vì pha theo cảm tính, nắm vững các thông số như tỷ lệ nước, độ mịn của bột cà phê hay thời gian ủ sẽ giúp bạn kiểm soát trọn vẹn hương vị. Dưới đây là 5 đầu sách nổi bật dành cho người muốn làm chủ kỹ thuật pha chế.

Pha cà phê ngon tại nhà

Tác giả: James Hoffmann

Đơn vị phát hành: Nhã Nam và NXB Dân Trí

Được viết bởi nhà vô địch Barista thế giới năm 2007 và là gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng cà phê toàn cầu, cuốn sách đóng vai trò như một tấm bản đồ dẫn đường cho người mới bắt đầu.

Tác giả đi thẳng vào những vấn đề thực tế nhất của người pha tại gia: Cách đọc thông tin trên bao bì để chọn đúng loại hạt hợp khẩu vị, tầm quan trọng của chiếc máy xay, chất lượng nguồn nước và cách làm chủ các dụng cụ phổ biến như bình ép kiểu Pháp (French Press), phễu lọc giấy (Pour Over), AeroPress hay ấm Moka.

Với lối viết gần gũi và hình ảnh trực quan, sách giúp người đọc tự tin tái tạo chất lượng đồ uống chuẩn quán mà không cần đầu tư thiết bị quá đắt đỏ.

Hiểu hết về cà phê

Tác giả: Lani Kingston

Đơn vị phát hành: Alpha Books và NXB Thế Giới

Nếu bạn thường xuyên tự hỏi vì sao cùng một loại hạt nhưng chỉ cần thay đổi nhiệt độ nước hay cỡ xay lại cho ra tách cà phê chua gắt hoặc đắng khét, cuốn sách của tác giả Lani Kingston sẽ giải đáp cặn kẽ dưới góc nhìn khoa học.

Thay vì liệt kê công thức máy móc, sách phân tích cấu trúc hóa học và vật lý của hạt cà phê trong suốt quá trình rang, xay và chiết xuất. Các nguyên lý phức tạp được diễn giải ngắn gọn, đi kèm sơ đồ minh họa từng bước cho nhiều phương pháp pha khác nhau.

Đây là nền tảng giúp người đọc hiểu rõ "tại sao" trước khi thực hành "như thế nào", từ đó linh hoạt điều chỉnh hương vị theo sở thích cá nhân.

Craft Coffee: A Manual

Tác giả: Jessica Easto, minh họa: Andreas Willhoff

Nhà xuất bản: Surrey Books ( Agate Publishing, Mỹ)

Dành riêng cho những tín đồ yêu thích dòng cà phê pha thủ công, cuốn cẩm nang của nhà báo ẩm thực Jessica Easto tập trung bóc tách 10 phương pháp chiết xuất phổ biến nhất như V60, Chemex, Kalita Wave hay pha lạnh (Cold Brew).

Điểm mạnh của Craft Coffee: A Manual nằm ở tính hệ thống và sự chuẩn xác. Sách hướng dẫn chi tiết từng thao tác rót nước, thời gian nở cà phê (blooming), tỷ lệ gram cà phê trên mililit nước, đồng thời chỉ ra cách nhận biết và khắc phục những lỗi chiết xuất thường gặp. Cuốn sách giúp người đọc rèn luyện tư duy kiểm soát biến số như một barista thực thụ.

The Coffee Book: Barista Tips, Recipes, Beans from Around the World

Tác giả: Anette Moldvaer

Nhà xuất bản: Dorling Kindersley (DK)

The Coffee Book: Barista Tips, Recipes, Beans from Around the World (Cuốn sách về cà phê: Bí quyết pha chế, công thức và các loại hạt cà phê từ khắp nơi trên thế giới) được viết bởi nhà đồng sáng lập xưởng rang danh tiếng Square Mile Coffee Roasters (Anh).

Cuốn sách mang đến cái nhìn toàn diện từ nông trại đến tách cà phê thành phẩm, đặc biệt hữu ích với những ai yêu thích các dòng đồ uống nền espresso và nghệ thuật kết hợp với sữa.

Bên cạnh phần giới thiệu đặc trưng hương vị hạt cà phê theo từng vùng địa lý, sách dành dung lượng lớn hướng dẫn kỹ thuật chiết xuất espresso, cách đánh bọt sữa mịn (microfoam) và hàng chục công thức pha chế từ cổ điển như Americano, Flat White đến các biến tấu hiện đại. Hệ thống hình ảnh đặc trưng của nhà xuất bản DK giúp người đọc dễ dàng hình dung và thực hành theo.

The New Rules of Coffee: A Modern Guide for Everyone

Tác giả: Jordan Michelman và Zachary Carlsen

Nhà xuất bản: Ten Speed Press (thuộc Penguin Random House)

Được biên soạn bởi hai nhà đồng sáng lập Sprudge - chuyên trang báo chí uy tín về văn hóa cà phê, cuốn sách gói gọn 55 nguyên tắc vàng trong một hình thức nhỏ gọn, hiện đại và giàu tính giải trí.

Không đi sâu vào các công thức vật lý khô khan, The New Rules of Coffee (Những quy tắc mới về cà phê) tập trung phá bỏ những quan niệm sai lầm phổ biến trong việc bảo quản hạt, chọn dụng cụ và thưởng thức cà phê hàng ngày. Mỗi trang sách là một bí quyết thực tế súc tích kèm tranh minh họa sinh động, phù hợp để tra cứu nhanh mỗi khi bạn muốn cải thiện chất lượng tách cà phê buổi sáng.