Cách Trung Quốc chuẩn bị chuyên cơ chở ông Tập Cận Bình công du nước ngoài

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23/9 rời Bắc Kinh trên “máy bay đặc biệt” để tới Mỹ, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài đến ngày 25/9. Reuters cho biết đây là chuyến thăm Mỹ của ông Tập từ ngày 23 đến 25/9 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Máy bay đặc biệt” là cách truyền thông Trung Quốc gọi phương tiện phục vụ các chuyến công du của lãnh đạo cấp cao.

Trung Quốc từng sử dụng những máy bay Boeing 747-400 của Air China để thực hiện nhiệm vụ này. Trong đó, các máy bay mang số đăng ký B-2447 và B-2472 từng được sử dụng cho những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Trung Quốc.

Cách làm trước đây là tạm thời rút máy bay khỏi hoạt động thương mại rồi cải tạo thành chuyên cơ.

Một nguồn tin Trung Quốc từng dẫn lời ông Lư Bồi Tân, cựu quyền cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết quá trình chuẩn bị bắt đầu khoảng 20 ngày trước chuyến bay.

Máy bay được kiểm tra an ninh, lựa chọn tổ bay và thay đổi một phần nội thất. Kỹ thuật viên thuộc Không quân Trung Quốc cũng tham gia kiểm tra, bảo dưỡng và cải tạo.

Một số hàng ghế thương mại được tháo bỏ để lắp sofa, giường và không gian làm việc. Khoang máy bay được phân chia theo cấp bậc, với khu vực phía trước dành cho lãnh đạo, tiếp đến là các quan chức cấp cao, cán bộ tháp tùng và truyền thông.

Sau chuyến công du, máy bay có thể được đưa trở lại khai thác thương mại.

Cách làm này thay đổi khi Trung Quốc đưa Boeing 747-8 B-2479 vào sử dụng. Chiếc máy bay được Air China tiếp nhận cuối năm 2014 dưới dạng máy bay chở khách, sau đó rút khỏi khai thác thương mại vào tháng 5/2015 để cải tạo tại Đức.

Máy bay hoàn tất cấu hình VIP vào năm 2016 và bắt đầu phục vụ chính phủ Trung Quốc từ tháng 10 cùng năm.

Boeing 747-8 B-2479 hiện được xem là chuyên cơ chủ lực phục vụ các chuyến công du đường dài của lãnh đạo Trung Quốc. Bên ngoài, máy bay vẫn mang hình dáng và nhận diện cơ bản của Air China, nhưng nội thất và hệ thống bên trong đã được thay đổi đáng kể. Thông tin công khai về cấu hình cụ thể của máy bay rất hạn chế.

Đài NDTV của Ấn Độ dẫn các nguồn tin cho biết máy bay được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh mã hóa, cho phép duy trì kết nối với các trung tâm điều hành của chính phủ và quân đội Trung Quốc.

Nguồn này cũng cho biết chuyên cơ được tích hợp các hệ thống phát hiện mối đe dọa, biện pháp đối phó tên lửa và lớp bảo vệ chống xung điện từ. Tuy nhiên, chi tiết kỹ thuật của những hệ thống này chưa được Trung Quốc công khai.

Boeing 747-8 có tầm bay khoảng 14.500 km, cho phép thực hiện nhiều hành trình liên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu. B-2479 vì vậy phù hợp với những chuyến công du đường dài của ông Tập Cận Bình, trong đó có chuyến tới Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS hồi tháng 9.

Chuyến bay tới Mỹ lần này cũng thu hút sự chú ý bởi Tổng thống Donald Trump dự kiến trực tiếp ra sân bay Joint Base Andrews để đón ông Tập, trước khi 2 lãnh đạo tiến hành các hoạt động cấp nhà nước tại Washington.