Cách trồng cây xương rồng bát tiên ra hoa đẹp, hợp phong thủy

Giới thiệu về cây xương rồng bát tiên

Trong thế giới cây cảnh đa dạng, xương rồng bát tiên (tên khoa học: Euphorbia milii) nổi bật với vẻ đẹp độc đáo, vừa mạnh mẽ gai góc lại vừa rực rỡ sắc hoa. Loài cây này có nguồn gốc từ Madagascar, được du nhập và trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không chỉ thu hút bởi những bông hoa nhỏ xinh với đủ màu sắc như đỏ, hồng, vàng, cam, trắng, xương rồng bát tiên còn được ưa chuộng bởi khả năng sinh trưởng tốt, dễ chăm sóc và đặc biệt là ý nghĩa phong thủy mà nó mang lại.

Cây xương rồng bát tiên có thân mọng nước, nhiều gai nhọn, lá nhỏ và thường rụng khi cây trưởng thành. Điểm nhấn chính là những chùm hoa nhỏ mọc ở đầu cành, được bao quanh bởi các lá bắc có màu sắc sặc sỡ, tạo nên một tổng thể hài hòa và bắt mắt. Với đặc tính dễ sống, chịu hạn tốt, xương rồng bát tiên là lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn hoặc mới bắt đầu làm quen với việc trồng cây cảnh.

Cây xương rồng bát tiên nở hoa rực rỡ.

Ý nghĩa phong thủy của xương rồng bát tiên

Trong quan niệm phong thủy, xương rồng bát tiên được xem là loài cây mang lại nhiều điều tốt lành, dù vẻ ngoài có phần gai góc. Người ta tin rằng, những chiếc gai nhọn của cây có khả năng xua đuổi tà khí, hóa giải sát khí và bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may mắn. Bên cạnh đó, sự bền bỉ, kiên cường của xương rồng bát tiên tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, khả năng vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Đặc biệt, khi cây ra hoa, nó được coi là điềm báo của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Những bông hoa rực rỡ sắc màu còn mang ý nghĩa về niềm vui, hạnh phúc và sự đủ đầy. Chính vì vậy, nhiều người lựa chọn trồng xương rồng bát tiên không chỉ để trang trí mà còn để cầu mong những điều tốt đẹp đến với gia đình và công việc kinh doanh.

Hướng dẫn cách trồng xương rồng bát tiên chi tiết

Trồng bằng cây con

Đặt một lớp sỏi hoặc đá dăm dày khoảng 2-3cm dưới đáy chậu để tăng cường khả năng thoát nước.

Đổ hỗn hợp đất đã chuẩn bị vào chậu, lấp khoảng 2/3 chậu.

Lấy cây con ra khỏi bầu ươm (nếu có), đặt cây vào giữa chậu sao cho phần gốc cây ngang với miệng chậu. Tránh làm tổn thương rễ cây.

Thêm đất xung quanh gốc cây, ấn nhẹ để cố định cây. Không lấp đất quá cao che lấp phần thân chính của cây.

Tưới một lượng nước nhỏ ngay sau khi trồng để làm ẩm đất. Đặt cây ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp trong vài ngày đầu để cây hồi phục.

Trồng bằng cành giâm

Cành xương rồng bát tiên sau khi cắt cần được để khô vết cắt trong khoảng 3-5 ngày (tùy điều kiện thời tiết) để tránh thối nhũn khi giâm. Bạn có thể nhúng vết cắt vào bột kích rễ để tăng tỷ lệ thành công.

Cắm cành giâm đã khô vết cắt vào hỗn hợp đất đã chuẩn bị, sâu khoảng 3-5cm. Có thể cắm nhiều cành vào cùng một chậu nếu chậu đủ rộng.

Đặt chậu ở nơi có ánh sáng gián tiếp, thoáng mát. Không tưới nước ngay mà đợi khoảng 5-7 ngày sau mới tưới một lượng nhỏ. Sau khoảng 2-4 tuần, cành giâm sẽ bắt đầu ra rễ và phát triển thành cây con.

Kỹ thuật chăm sóc xương rồng bát tiên để cây ra hoa đẹp

Xương rồng bát tiên là cây ưa sáng. Cây cần ít nhất 6-8 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày để phát triển tốt và ra hoa đều. Nếu trồng trong nhà, hãy đặt cây ở bệ cửa sổ hướng Nam hoặc nơi có nhiều ánh sáng nhất. Thiếu sáng sẽ khiến cây còi cọc, ít hoa hoặc không ra hoa.

Xương rồng bát tiên chịu hạn tốt nhưng rất sợ úng. Hãy tưới nước khi lớp đất mặt đã khô hoàn toàn, thậm chí khô sâu xuống vài cm.

Để cây ra hoa nhiều, bạn cần bổ sung dinh dưỡng định kỳ. Sử dụng phân bón dành cho xương rồng hoặc phân bón có hàm lượng phốt pho (P) và kali (K) cao, pha loãng theo hướng dẫn trên bao bì.