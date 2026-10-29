Cách trò chuyện giúp cha mẹ định hướng tương lai cho con

Điều quan trọng là cha mẹ bắt đầu giúp con ngay từ hôm nay, bằng những hành động cụ thể.

Dành thời gian trò chuyện với con mỗi tuần, thay vì chỉ hỏi về điểm số

Hãy dành 20 - 30 phút để thực sự lắng nghe con. Tạm gác điện thoại, không phán xét, không vội vàng đưa ra lời khuyên.

Thay vì hỏi: “Hôm nay con được mấy điểm?”, hãy thử hỏi:

- Điều gì khiến con vui nhất trong tuần này?

- Có việc gì khiến con cảm thấy khó khăn hoặc thất vọng không?

- Nếu được học thêm một kỹ năng mới, con muốn học điều gì?

Khi con cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng, con sẽ dễ chia sẻ những suy nghĩ thật của mình hơn.

Giúp con khám phá bản thân trước khi chọn nghề

Đừng vội hỏi con muốn làm bác sĩ, kỹ sư hay doanh nhân. Hãy cùng con tìm hiểu ba điều: con thích gì, con làm tốt điều gì và con coi trọng điều gì trong cuộc sống.

Cha mẹ có thể quan sát những hoạt động khiến con chủ động, kiên trì và hào hứng. Khuyến khích con thử sức với các dự án nhỏ, hoạt động ngoại khóa, thể thao, nghệ thuật hoặc công việc tình nguyện.

Với con từ 15 - 17 tuổi, có thể cùng con tìm hiểu các nhóm nghề, yêu cầu kỹ năng, môi trường làm việc và cơ hội học tập thực tế.

Hãy nhớ rằng khám phá bản thân là một quá trình, không phải một bài kiểm tra để dán nhãn con phù hợp hay không phù hợp với một nghề nào đó.

Cùng con lập kế hoạch tương lai theo từng giai đoạn

Đừng yêu cầu một đứa trẻ 12 tuổi phải xác định chính xác nghề nghiệp cả đời. Thay vào đó, hãy giúp con xây dựng kế hoạch phù hợp với độ tuổi.

- 12 - 14 tuổi: Hình thành thói quen tự học, quản lý thời gian, chăm sóc bản thân và khám phá sở thích.

- 15 - 16 tuổi: Tìm hiểu thế mạnh, lựa chọn môn học phù hợp, trải nghiệm các lĩnh vực nghề nghiệp và đặt mục tiêu học tập.

- 17 tuổi: Chủ động tìm hiểu ngành học, yêu cầu đầu vào, chi phí, cơ hội việc làm và các phương án dự phòng.

Mỗi 3 tháng, hãy cùng con nhìn lại: Con đã làm được gì? Điều gì chưa hiệu quả? Con muốn điều chỉnh điều gì?

Mục tiêu không phải là lập một kế hoạch hoàn hảo, mà là giúp con biết biến mong muốn thành hành động.

Dạy con những kỹ năng mà trường học có thể chưa đáp ứng đầy đủ

Một tương lai vững vàng không chỉ được xây dựng bằng điểm số. Cha mẹ hãy tạo cơ hội để con rèn luyện:

- Quản lý thời gian và tiền bạc.

- Giao tiếp, hợp tác và giải quyết xung đột.

- Tư duy phản biện, kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

- Khả năng giải quyết vấn đề và thích nghi khi hoàn cảnh thay đổi.

- Tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần chịu trách nhiệm.

Đừng chỉ nói về những kỹ năng ấy. Hãy để con thực hành bằng việc nhà, quản lý khoản tiền tiêu vặt, tự sắp xếp lịch học và hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

Trao quyền lựa chọn, cho phép con mắc sai lầm và học từ hậu quả

Nhiều cha mẹ vì thương con nên luôn nhắc nhở, sắp xếp và giải quyết mọi khó khăn thay con.

Nhưng nếu mọi quyết định đều do cha mẹ đưa ra, con sẽ ít có cơ hội học cách suy nghĩ độc lập.

Hãy bắt đầu từ những lựa chọn phù hợp với độ tuổi: cách sắp xếp lịch học, hoạt động ngoại khóa, mục tiêu cá nhân hoặc cách khắc phục một kết quả chưa tốt.

Khi con thất bại, thay vì trách mắng, hãy hỏi: “Con nghĩ điều gì đã xảy ra?”, “Lần sau con sẽ làm khác đi như thế nào?”

Trao quyền không có nghĩa là mặc kệ con. Cha mẹ vẫn cần đặt ra giới hạn an toàn, hướng dẫn và chịu trách nhiệm bảo vệ con khi cần thiết.

Làm gương về cách sống và cách xây dựng tương lai

Cha mẹ khó có thể dạy con lập kế hoạch nếu chính mình luôn trì hoãn. Khó khuyến khích con học hỏi nếu bản thân không sẵn sàng thay đổi.

Hãy để con nhìn thấy cha mẹ biết đặt mục tiêu, quản lý công việc, giữ lời hứa, thừa nhận sai lầm và kiên trì trước khó khăn.

Đôi khi, bài học định hướng tương lai mạnh mẽ nhất không đến từ một bài giảng, mà từ cách cha mẹ sống mỗi ngày.