Cách trang trí cửa sổ bằng cây xanh độc đáo, giúp không gian sống trở nên tươi mới

Cây cỏ gương

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, cây cỏ gương là một loại cây trong nhà mọc thấp với những chiếc lá bóng mịn đầy thu hút và rất thích hợp trồng ở bệ cửa sổ. Hãy chọn nơi sáng tránh ánh nắng trực tiếp để cây sinh trưởng tốt.

Loài cây này cũng có thể chịu được mức ánh sáng thấp hơn dù lá cây có thể trở nên tối màu hơn trong điều kiện ánh sáng thấp.

Cây cam thảo trắng

Màu sắc mờ, bạc trắng của loại cây này đem lại cái nhìn tuyệt đẹp vì mọc thấp với tán rộng. Cam thảo trắng rất dễ trồng, khả năng chịu hạn tốt, tránh tưới nhiều, do đó bạn có quên tưới vài hôm cây cũng không bị sao. Chúng cũng không cần phân bón mà vẫn phát triển sinh sôi bên cửa sổ nhà bạn.

Cây thường xuân

Cây thường xuân có khả năng hút bụi mịn và các chất ô nhiễm khác trong không khí hiệu quả. Loài cây này hoạt động như một "máy lọc không khí" tự nhiên, giúp làm sạch môi trường sống, đặc biệt là các khu vực gần cửa sổ hoặc nơi có bụi cao.

Lá rậm rạp của thường xuân có thể bẫy bụi siêu nhỏ và hấp thụ khí độc như formaldehyde, benzen, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Đặt chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ

Thông tin trên VTC news, đây là cách làm đơn giản và phổ biến nhất. Những chậu cây nhỏ xinh như sen đá, xương rồng, húng quế, bạc hà hoặc trạng nguyên mini dễ dàng bố trí trên bệ cửa sổ mà không chiếm nhiều diện tích.

Gia chủ có thể kết hợp nhiều loại cây với màu sắc lá khác nhau để tạo hiệu ứng tự nhiên, sinh động khi đặt ở cửa sổ.

Cách này dễ chăm sóc, dễ điều chỉnh vị trí theo nhu cầu ánh sáng. Gia chủ có thể kết hợp nhiều loại cây với màu sắc lá khác nhau để tạo hiệu ứng tự nhiên, sinh động.

Dùng chậu cây treo

Treo chậu cây xanh lên cao vừa mang lại vẻ đẹp độc đáo cho không gian sống, vừa tối ưu diện tích sàn. Gia chủ có thể dùng chậu nhựa hoặc chậu được tái chế từ vỏ chai để trồng cây. Ý tưởng này phù hợp với những loại cây dáng rủ xuống như thường xuân, trầu bà...

Sen đá

Sen đá có sức sống mãnh liệt, ưa nắng, thích hợp trồng ở vùng khô cằn. Sen đá đa dạng kích thước, hình dáng và màu sắc.

Cây dương xỉ

Với sức sống mạnh mẽ, cây dương xỉ phù hợp để trang trí cửa sổ. Dương xỉ giúp thanh lọc không khí, khói bụi, loại bỏ các chất gây hại.

Trang trí cửa sổ bằng cây xanh không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Cây lan chi (dây nhện)

Cây lan chi có thể hấp thụ tới 5% khí CO2, loại bỏ khí độc hại. Cây phù hợp với môi trường nắng nhẹ, nên đặt ở phía trong, bệ cửa sổ hoặc treo lên cao.

Cây khoai lang

Cây khoai lang thường phát triển rất nhanh trong ánh nắng mặt trời và bóng râm. Chúng đem lại màu xanh lá cây đẹp mắt. Loại cây này cũng phát triển mạnh mẽ ngay cả khi bạn thường xuyên cắt tỉa.