Cách tra cứu chi tiết lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 2/11 đến 8/11 để chủ động sinh hoạt

Điện lực Hải Phòng vừa công bố kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 2/11 đến ngày 8/11 nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ hệ thống lưới điện trung và hạ áp. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hàng ngày, người dân cần nắm rõ khung giờ và các khu vực bị ảnh hưởng cụ thể.

Chi tiết lịch tạm ngừng cấp điện tại các khu vực

Dưới đây là thời gian và phạm vi gián đoạn cung cấp điện chi tiết được tổng hợp theo kế hoạch bảo trì của đơn vị quản lý vận hành lưới điện:

Khu vực Tứ Kỳ hiện chưa ghi nhận lịch cắt điện công tác trong khoảng thời gian từ ngày 2/11 đến 8/11.

Lý do tạm ngừng cấp điện luân phiên

Theo đại diện đơn vị quản lý, việc ngắt điện phục vụ cho công tác kiểm tra, thí nghiệm định kỳ hệ thống đường dây trung áp, hạ áp và bảo dưỡng các trạm biến áp. Quá trình này giúp phát hiện kịp thời các điểm tiếp xúc quá tải, ngăn ngừa nguy cơ sự cố chập cháy lưới điện diện rộng, đồng thời phục vụ đấu nối hạ tầng kỹ thuật nâng cấp chất lượng điện năng.

Thời gian mất điện thực tế có thể được rút ngắn hoặc khôi phục sớm hơn nếu tiến độ công tác hiện trường thuận lợi và bảo đảm tuyệt đối quy định an toàn lao động.

Mẹo chuẩn bị và ứng phó khi xảy ra mất điện

Để đảm bảo cuộc sống và công việc không bị xáo trộn trong khoảng thời gian mất điện kéo dài, người dân có thể áp dụng các bước chuẩn bị sau:

Sạc đầy năng lượng cho thiết bị dự phòng: Sạc pin điện thoại, máy tính xách tay, đèn tích điện và sạc dự phòng trước mốc thời gian cắt điện ít nhất 2 giờ.

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh: Hạn chế đóng mở cửa tủ lạnh, tủ đông khi nguồn điện bị ngắt. Nhiệt độ bên trong có thể giữ lạnh an toàn cho thực phẩm từ 4 đến 6 tiếng nếu không bị thất thoát nhiệt.

Ngắt kết nối các thiết bị công suất lớn: Rút phích cắm ti vi, điều hòa, tủ lạnh, bình nước nóng để phòng ngừa tình trạng sốc điện do điện áp tăng đột ngột vào thời điểm đóng điện trở lại.

Chủ động nguồn nước sinh hoạt: Bơm đầy bể chứa nước dự phòng vào đêm hôm trước để đảm bảo nhu cầu vệ sinh, ăn uống liên tục suốt ngày mất điện.

Người dân có thể chủ động theo dõi các cập nhật đột xuất hoặc lịch cấp điện trở lại thông qua cổng thông tin chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).