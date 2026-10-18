Cách tính tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ trình năm 2027

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động nghỉ hưu phải bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam năm 2027 là 61 tuổi 9 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi 4 tháng.

Bên cạnh quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, theo Bộ luật Lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Còn người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định.

Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về bảng tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh thì chi tiết bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của lao động nam theo năm sinh 2027 mới nhất như sau:

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu năm 2027 đối với lao động nữ:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên.

Như vậy, điều kiện hưởng lương hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường năm 2027 khi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định (lao động nam đủ 61 tuổi 9 tháng; lao động nữ đủ 57 tuổi 4 tháng).

Mức lương hưu hằng tháng được tính dựa trên mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với lao động nữ, mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương cho 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%.

Chi trả lương hưu trợ cấp cho người hưởng. Ảnh: TTXVN

Đối với lao động nam, mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương cho 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%. Trường hợp nam giới có thời gian đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức hưởng là 40% cho 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng tính thêm 1%.

Khi người lao động nghỉ hưu sớm, hưởng lương hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì mức hưởng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.