Cách tính thu nhập tăng thêm với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng quý làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, mức hưởng được xác định dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại và các điều kiện về ngày làm việc thực tế.